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Izrael i Libanon dogovorili primirje, a ovo su uvjeti

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Hina
|
04. lip. 2026. 07:05
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SAD
REUTERS/Nathan Howard

Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja, navodi se u zajedničkom priopćenju sa Sjedinjenim Državama koje je u srijedu objavio State Department nakon pregovora održanih u Washingtonu.

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Primirje je uvjetovano potpunim prekidom vatre od strane militantne skupine Hezbolah povezane s Iranom te povlačenjem svih njezinih pripadnika iz sektora južno od rijeke Litani, navodi se u izjavi.

"Obje strane su se složile ubrzati uspostavu pilot zona u kojima će libanonske oružane snage vršiti isključivu kontrolu nad teritorijem, isključujući sve nedržavne aktere", dodaje se. 

Ove mjere imaju za cilj "napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti". Izrael i Libanon također su se složili sudjelovati u novom krugu razgovora u tjednu od 22. lipnja s ciljem postizanja "sveobuhvatnog sporazuma", ističe se u izjavi.

Dvije strane su se već prošlog mjeseca dogovorile o primirju, ali sukobi su se nastavili. Izrael je u ožujku izvršio invaziju na Libanon u potrazi za Hezbolahom, koji je preko granice izvodio napade kao potporu Teheranu.

Iran je poručio da neće pristati na sporazum o okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, započetog krajem veljače, osim ako primirje ne bude obuhvaćalo i Libanon.

Ranije je predsjednik Donald Trump inzistirao na "odvajanju" rasprava o Libanonu od onih o Iranu, dok Teheran smatra da je to jedno te isto pitanje. Izraelska i libanonska izaslanstva sastala su se u Washingtonu u utorak i srijedu, dok su izraelski zračni napadi u Libanonu ubili najmanje devet osoba, uključujući vojnika i dva spasioca.

Teme
izrael libanon

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