Ranije je predsjednik Donald Trump inzistirao na "odvajanju" rasprava o Libanonu od onih o Iranu, dok Teheran smatra da je to jedno te isto pitanje. Izraelska i libanonska izaslanstva sastala su se u Washingtonu u utorak i srijedu, dok su izraelski zračni napadi u Libanonu ubili najmanje devet osoba, uključujući vojnika i dva spasioca.