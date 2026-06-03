ZABRANJEN ULAZAK U CRNU GORU
Opsada na aerodromu Tivat: Zbog osoba iz Vučićeva osiguranja, 90 putnika iz Srbije hitno vraćeno u Beograd
Jake policijske snage danas su bile raspoređene na Aerodromu Tivat, gdje je pod posebnim nadzorom bio čarter let iz Beograda kojim je u Crnu Goru doputovalo oko 90 državljana Srbije. Nakon višesatnih provjera, crnogorska policija zabranila im je ulazak u zemlju te će biti vraćeni prvim letom za Beograd.
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Prema informacijama koje prenose crnogorske Vijesti, među putnicima se nalazio i određeni broj osoba koje sigurnosne službe vode kao sigurnosno interesantne. Skupina navodno nije željela odgovoriti na pitanja policije o razlozima dolaska u Crnu Goru.
Izvori iz crnogorske policije tvrde da postoji sumnja na moguće hibridno djelovanje. Prema podacima kojima raspolaže Uprava policije, dio putnika, od kojih mnogi navodno imaju kriminalne dosjee, trebao je neformalno osiguravati boravak srpskog predsjednika Aleksandra Vučića tijekom Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu.
Zabrana ulaska u Crnu Goru
Zrakoplov je zadržan na pisti Aerodroma Tivat kako bi se provele detaljne provjere svih putnika i utvrdili razlozi njihova dolaska. Nakon provedenih kontrola donesena je odluka o zabrani ulaska u Crnu Goru.
Uprava policije ranije je priopćila da uoči održavanja samita provodi pojačane sigurnosne aktivnosti i kontrole na svim graničnim prijelazima, uključujući i tivatski aerodrom.
Najviša razina sigurnosti
"U tijeku su kontrole ovih osoba i provjera osnova njihova dolaska i boravka, a u skladu sa zakonom bit će poduzete sveobuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ako za to budu postojali zakonski temelji“, navela je policija.
Crna Gora je zbog održavanja Samita EU – Zapadni Balkan angažirala više od 1.500 policijskih službenika, a sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu. Kako je priopćila crnogorska policija, pojačane sigurnosne mjere provode se uoči Samita EU – Zapadni Balkan, zbog čega su na graničnom prijelazu Aerodrom Tivat uvedene dodatne kontrole putnika.
Samit će okupiti sudionike na najvišoj političkoj razini. Među sudionicima su predsjednik Europskog vijeća António Costa, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, premijer Španjolske Pedro Sánchez, premijerka Italije Giorgia Meloni, kao i brojni drugi europski i regionalni čelnici.
Spajić: Kriminalci i vanjskopolitički faktori zajedno djeluju protiv europskog puta Crne Gore
Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je u utorak u parlamentu da vanjskopolitički čimbenici i organizirane kriminalne skupine zajednički djeluju protiv europskog puta Crne Gore, dodajući da Europska unija želi pružiti maksimalnu podršku u borbi protiv takvih utjecaja, javlja Hina.
Spajić je tijekom "premijerskog sata“ u parlamentu Crne Gore rekao da će EU biti najveći protivnik stranog miješanja u izborni proces te da zemlja može računati na njezinu podršku.
"Prvi put u Crnoj Gori imamo spoj geopolitičkih aktera i kriminalnih skupina koje djeluju protiv interesa europskog puta Crne Gore. Otvorili smo širom oči“, rekao je Spajić.
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