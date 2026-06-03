Reakcije iz Srbije nakon skandala na aerodromu Tivat: Neviđena sramota za državu, Vučić putuje kao šef mafije

„Ovo je nečuveno poniženje Republike Srbije i dokaz da je Vučić od države napravio kriminalnu organizaciju, u kojoj se institucije koriste kao paravan, a kriminalci kao osiguranje Aleksandra Vučića. Postupanje crnogorskih vlasti u ovom slučaju pokazuje zašto je Crna Gora na pragu Europske unije, dok je Srbija, koju je zarobila Vučićeva mafija, postala predmet poniženja i podsmijeha u Europi“, kaže Milivojević te zaključuje: