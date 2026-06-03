Srđan Milivojević
Reakcije iz Srbije nakon skandala na aerodromu Tivat: Neviđena sramota za državu, Vučić putuje kao šef mafije
Aleksandar Vučić mora odmah podnijeti ostavku nakon nezapamćenog skandala u Tivtu, gdje je na Samit EU – Zapadni Balkan doveo puni avion kriminalaca da ga čuvaju, izjavio je predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević.
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„Javnost Srbije sada vidi ono što Vučić godinama radi na regionalnim skupovima: ne putuje kao predsjednik države, nego kao šef mafije koji sa sobom vodi paravojne i parapolicijske strukture, batinaše i kriminalce iz Ćacilenda. Ovoga puta ta je praksa zaustavljena“, kaže Milivojević, prenosi Nova.rs.
Smatra da činjenica da je crnogorska policija spriječila ulazak osobama iz kriminalnog miljea, od kojih se mnogi vode kao sigurnosno interesantne osobe, pokazuje da je Vučić prešao svaku granicu i da se njegovo gangstersko ponašanje više ne može tolerirati ni u regiji.
„Ovo je nečuveno poniženje Republike Srbije i dokaz da je Vučić od države napravio kriminalnu organizaciju, u kojoj se institucije koriste kao paravan, a kriminalci kao osiguranje Aleksandra Vučića. Postupanje crnogorskih vlasti u ovom slučaju pokazuje zašto je Crna Gora na pragu Europske unije, dok je Srbija, koju je zarobila Vučićeva mafija, postala predmet poniženja i podsmijeha u Europi“, kaže Milivojević te zaključuje:
„Zbog ovog nezapamćenog skandala i neviđene sramote za srpsku državu, Aleksandar Vučić mora odmah podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Srbije i biti procesuiran u skladu sa zakonima Republike Srbije.“
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