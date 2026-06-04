Kim Jong Un obišao tajni nuklearni pogon i najavio širenje atomskog arsenala

Nuklearni objekt koji je Sjeverna Koreja otkrila u bio je objekt za obogaćivanje uranija, rekao je dužnosnik južnokorejskog Združenog stožera na brifingu u Seulu. Analitičari su rekli da je Kimov posjet, čini se, imao za cilj jačanje pregovaračke pozicije Sjeverne Koreje uoči potencijalnog diplomatskog angažmana, a istovremeno opravdavanje ubrzanja izgradnje njezina nuklearnog programa.