Aleksić o odluci Vrhovnog suda: Vlada je prepustila građanima da se sami bore, pomogla je bankama

"Jedino su postojali sa strane banaka. Čak su pokušali angažirati ljude koji bi utjecali na rad sudova, što je i pisalo na natječaju pa se brzo pročulo. Ne znamo ono što nije u javnosti, možemo samo pretpostavljati. Znamo da je u posljednje vrijeme u medijima izlazilo kako bi pozitivna odluka Vrhovnog suda moglo slomiti bankarski sustav. Kad to želimo demantirati, isti ti mediji ne bi to objavljivali. Čak ni kad bismo željeli platiti te tekstove kao oglase. Banke su u posljednjih deset godina uprihodile devet milijardi eura, a ukupni iznos obeštećenja je 700 milijuna eura ili oko osam posto ukupne neto dobiti banaka. A ljudi koji su oštećeni životare, neki su se razboljeli, neki su umrli dok su čekali odluki, neki su se razveli, a neki napustili Hrvatsku."