Preminula poznata onkologinja: "Bila je osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku"

"Kao onkologija, svojim je znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, suradnika i prijatelja. Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno", poručili su.