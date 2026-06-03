Zrinka Rendić-Miočević
Preminula poznata onkologinja: "Bila je osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku"
Preminula je Zrinka Rendić-Miočević, specijalistica radioterapije i onkologije na Zavodu za radioterapijsku i internističku onkologiju Klinika za tumore u Zagrebu, objavila je udruga Nismo same.
Oglas
Od voljene liječnice oprostili su se biranim riječima.
"Kao onkologija, svojim je znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, suradnika i prijatelja. Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno", poručili su.
"Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima. Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek", dodali su iz Udruge.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas