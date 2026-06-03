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Zrinka Rendić-Miočević

Preminula poznata onkologinja: "Bila je osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku"

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03. lip. 2026. 16:36
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Zrinka Rendić Miočević
Nismo same/Facebook

Preminula je Zrinka Rendić-Miočević, specijalistica radioterapije i onkologije na Zavodu za radioterapijsku i internističku onkologiju Klinika za tumore u Zagrebu, objavila je udruga Nismo same.

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Od voljene liječnice oprostili su se biranim riječima. 

"Kao onkologija, svojim je znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, suradnika i prijatelja. Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno", poručili su.

"Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima. Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek", dodali su iz Udruge. 

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zrinka rendić-miočević

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