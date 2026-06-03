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na području Kostanjevca

U šumi pronađeno tijelo muškarca

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N1 Info
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03. lip. 2026. 11:04
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Šuma
Slavko Midzor/PIXSELL/Ilustracija

Jučer oko 19.45 sati, u šumi na području Kostanjevca, pronađeno je tijelo zasad nepoznatog starijeg muškarca na kojem su nastupile opsežne truležne promjene, izvijestila je policija.

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Pregledom mjesta događaja nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Nakon provedenog očevida, tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

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Teme
policija smrt tijelo šuma

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