na području Kostanjevca
U šumi pronađeno tijelo muškarca
N1 Info
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03. lip. 2026. 11:04
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Jučer oko 19.45 sati, u šumi na području Kostanjevca, pronađeno je tijelo zasad nepoznatog starijeg muškarca na kojem su nastupile opsežne truležne promjene, izvijestila je policija.
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Pregledom mjesta događaja nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.
Nakon provedenog očevida, tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
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