Što će biti s cijenom mnogima omiljenog napitka? "Sigurno će ići još gore"

"Pred kraj godine kad počne nova sezona branja, će cijene ići gore. Jer je El Nino ove godine najtopliji. Ja se bavim s time pa to nažalost moram gledat", kaže Oroši. Na pitanje, što ako prinosi svejedno budu rekordni, jer postoje i takva predviđanja, kaže: "Ove godine će biti sad, ali iduće idu gore zbog El Nina, ja da imam viška love, ja bi sad kupio kave, uštedio bi, sigurno cijena ide gore."