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OBRADA KOPITA

Tragedija kod Križevaca: Kobila ubila veterinara

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N1 Info
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03. lip. 2026. 09:45
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PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Tragična nesreća dogodila se na području Križevaca, gdje je tijekom obavljanja veterinarskog zahvata smrtno stradao 48-godišnji veterinarski djelatnik.

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Prema informacijama policije, muškarac je u staji obrađivao kopito kobili kad ga je životinja iznenada snažno udarila stražnjom nogom u prsni koš. Na mjesto događaja odmah je pozvana hitna pomoć, no unatoč pruženoj liječničkoj pomoći ozljede su bile kobne te je muškarac preminuo.

Tijelo stradalog prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Bjelovar, gdje će po nalogu Županijskog državnog odvjetništva biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, javlja Marta Divjak za 24 sata.

Policija provodi izvide i utvrđuje sve okolnosti nesreće, nakon čega će o slučaju izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.

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Teme
kobila konji napad konja nesreća na radu veterinar

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