REZULTATI POSLOVANJA
United Grupa ostvarila dvoznamenkasti rast prihoda i dobiti u prvom kvartalu 2026.
United Grupa (UG), vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, objavila je financijske rezultate za tromjesečno razdoblje zaključno s 31. ožujka 2026. godine (Q1 2026), uz međugodišnji rast prihoda i prilagođene EBITDAal dobiti.
Kako je priopćeno iz United Grupe, kompanija nastavlja bilježiti snažan poslovni zamah, potkrijepljen kontinuiranim operativnim fokusom na ključna telekomunikacijska tržišta.
„Snažan rast prihoda tijekom kvartala potaknut je organskim rastom korisničke baze, posebno u segmentima postpaid mobilnih usluga i kabelske Pay-TV televizije, uz povećanje cijena, unapređenje korisničkih paketa (up-selling) i doprinos ICT projekata. Grupa je zadržala otpornu bazu ponavljajućih prihoda i snažne tržišne pozicije u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj i Sloveniji“, navodi se u priopćenju.
Izvršni direktor United Grupe Stan Miller izrazio je zadovoljstvo još jednim snažnim kvartalom, uz rast prihoda i EBITDAal dobiti na svim ključnim tržištima.
"Snažna konverzija gotovine potvrđuje snagu našeg operativnog modela i discipliniran pristup alokaciji kapitala. Ostajemo fokusirani na ulaganja u naše mreže i pažljivo upravljanje strukturom kapitala, uz nastavak poticanja inovacija i stvaranja dugoročne vrijednosti za sve naše dionike“, naveo je Miller, javlja N1 Srbija.
Financijski rezultati United Grupe u prvom kvartalu 2026. odražavaju kontinuirani rast prihoda i snažan napredak profitabilnosti. Prihodi su međugodišnje porasli 14 posto, na 717,7 milijuna eura, zahvaljujući organskom rastu korisničke baze, unapređenju korisničkih paketa, povećanju cijena usklađenom s inflacijom i ICT projektima.
ARPU (prosječni prihod po aktivnom korisniku) na tržištima fiksne telefonije porastao je sedam posto, na 18 eura. Prihodi na razini posljednjih dvanaest mjeseci dosegnuli su 2,8 milijardi eura, što predstavlja međugodišnji rast od sedam posto.
Prilagođena EBITDAal dobit porasla je 13 posto, na 232,5 milijuna eura, uz zadržavanje marže od 32,4 posto, pri čemu je rast ostvaren u svim ključnim segmentima poslovanja. Prilagođena EBITDAal dobit na razini posljednjih dvanaest mjeseci dosegnula je 950 milijuna eura, što predstavlja međugodišnji rast od osam posto.
Kapitalna ulaganja, isključujući kapitalizirane najmove, smanjena su na 139,5 milijuna eura, prvenstveno zbog nižih ulaganja u mobilni segment nakon akvizicije spektra u prethodnoj godini. Snažan rast profitabilnosti u kombinaciji s nižim kapitalnim ulaganjima doveo je do povećanja konverzije gotovine od 165 posto.
Grupa je nastavila jačati svoju kapitalnu strukturu refinanciranjem u iznosu od 1,13 milijardi eura u siječnju 2026. godine, kao i dodatnim refinanciranjem od 625 milijuna eura nakon završetka izvještajnog razdoblja, čime je dospijeće obveza produljeno do 2033. godine.
U sastavu United Grupe posluje i televizija N1.
