ČEKA DRUGI TEST
Uzbuna zbog ebole u još jednoj europskoj zemlji. Žena koja se vratila iz Ugande u izolaciji
Jedna je žena u srijedu primljena u bolnicu u Gornjoj Austriji zbog sumnje da je zaražena ebolom.
Situacija je posebno zabrinjavajuća jer se tek u ponedjeljak vratila iz Ugande, gdje su nedavno zabilježeni slučajevi ebole, piše Heute.
Zdravstvene vlasti odmah su reagirale - pacijentica je izolirana i tretirana prema medicinskim smjernicama. Početni test krvi nije otkrio virus ebole.
No, slučaj još nije u potpunosti zatvoren. Prema Upravi za zdravstvo Gornje Austrije i Okružnoj upravi Urfahr-Umgebung, početni nalaz mora se potvrditi drugim testom. Do tad će ostati u izolaciji u bolnici.
Žena će biti prebačena u specijaliziranu kliniku
Vlasti su u srijedu navečer započele praćenje kontakata. Liječnički tim smatra stanje pacijentice stabilnim. Planirano je da bude prevezena u specijaliziranu kliniku za zarazne bolesti u Beču.
Ebola se prenosi izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, a razdoblje inkubacije može trajati do tri tjedna. Situacija se nedavno pogoršala u središnjoj Africi, a slučajevi su zabilježeni i u Ugandi.
