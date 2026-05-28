UHIĆENO DESET OSOBA
USKOK objavio detalje velike akcije: Zaplijenili više od 100 kila kanabisa vrijednog pola milijuna eura
USKOK je na svojim stranicama objavio detalje velike akcije u kojoj je uhićeno deset osoba, a zaplijenjeno je više od 100 kilograma droge kanabis, vrijedne više od pola milijuna eura.
Oglas
"USKOK je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, poduzeo radnje zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.
Naime, nakon što je 22. svibnja 2026. u luci Ploče, od strane carinskih službenika Područne jedinice, Službe za mobilne jedinice Dubrovnik Carinske uprave, za pregled izdvojen jedan kontejner dopremljen iz Kanade s prijavljenom robom u vidu raznog namještaja, pretragom tog kontejnera je pronađen ukupno 171 paket s drogom konopljom, ukupne težine 105,65 kilograma, vrijednosti od oko 525.000,00 eura.
Obzirom da je krajnje odredište navedenog kontejnera bila Bosna i Hercegovina, u cilju identifikacije počinitelja kaznenog djela, temeljem naloga Županijskog suda u Splitu izdanog povodom zahtjeva USKOK-a i naloga nadležnog suda Bosne i Hercegovine, uspostavljena je međunarodna kontrolirana isporuka dijela zaplijenjene droge u ukupnoj količini od 40 kilograma s područja Republike Hrvatske na područje Bosne i Hercegovine.
Nakon što je 26. svibnja 2026. kontejner s drogom uz kontinuirani nadzor policijskih i carinskih tijela Hrvatske i Bosne i Hercegovine dopremljen na područje Laktaša, u blizini Banje Luke, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine – SIPA uhitili su deset državljana Bosne i Hercegovine i Republike Srbije zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene organiziranog kriminaliteta u vezi s kaznenim djelom neovlaštenog prometa opojnim drogama. Uhićene osobe predane su nadležnom Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine", objavio je USKOK.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas