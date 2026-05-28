USKOK objavio detalje velike akcije: Zaplijenili više od 100 kila kanabisa vrijednog pola milijuna eura

Nakon što je 26. svibnja 2026. kontejner s drogom uz kontinuirani nadzor policijskih i carinskih tijela Hrvatske i Bosne i Hercegovine dopremljen na područje Laktaša, u blizini Banje Luke, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine – SIPA uhitili su deset državljana Bosne i Hercegovine i Republike Srbije zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene organiziranog kriminaliteta u vezi s kaznenim djelom neovlaštenog prometa opojnim drogama. Uhićene osobe predane su nadležnom Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine", objavio je USKOK.