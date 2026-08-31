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telefonska sjednica

Vlada objavila nove cijene goriva

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N1 Info
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31. kol. 2026. 12:59
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Pixabay_točenje goriva
Pixabay / Ilustracija

Danas je održana telefonska sjednica Vlade na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.

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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premije za dizelsko gorivo povećana je za 0,01 euro po litri, dok su za ostale vrste goriva visine premija zadržane na istoj razini. Također, nastavlja se primjena mjere sniženja trošarina, uz iznimku dizelskog goriva, za koje je visina trošarine povećana za 0,02 eura po litri.

"Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1145 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike", priopćila je Vlada.

Uredba stupa na snagu 2. rujna 2026., a ovaj režim vrijedit će do 7. rujna 2026.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,67 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
  • 1,79 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,07 EUR/l)
  • 1,21 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,11 EUR/l)
  • 1,25 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,02 EUR/l)
  • 1,83 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,02 EUR/l)
Gorivo
Vlada RH
Plin
Vlada RH

Iz Vlade ističu da nema ovih mjera te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iznosile bi:

  • 1,82 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 1,97 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,30 EUR/l za plavi dizel
  • 1,36 EUR/kg za UNP za spremnike
  • 2,06 EUR/kg za UNP za boce
Teme
cijene goriva gorivo vlada

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