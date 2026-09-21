UPALA GUŠTERAČE
Pankreatitis: Uzrok, simptomi i liječenje teške bolesti gušterače
Pankreatitis je upala gušterače, a može se raditi o akutnoj, nagloj upali ili o kroničnoj bolesti koja je dugotrajna i koja oštećuje gušteraču.
Do bolesti dolazi kada probavni enzimi počnu probavljati samu gušteraču. Glavni simptom pankreatitisa je bol u trbuhu koja se širi na leđa.
Gušterača je organ u abdomenu koji je zadužen za probavu i regulaciju šećera u krvi. Kada se gušterača upali i ne obavlja više svoju funkciju kako treba, radi se o pankreatitisu. Pankreatitis može biti akutni ili kronični, a tretira se ovisno o ozbiljnosti stanja.
Akutni i kronični pankreatitis
Pankreatitis je upala gušterače koja može biti akutna i kronična. Glavna razlika je u intenzitetu i trajanju ova dva stanja.
1. Akutni pankreatitis
Ova vrsta pankreatitisa se javlja iznenada i obično nestaje za nekoliko dana uz liječenje. Mogu ga uzrokovati žučni kamenci, a može se dogoditi kao posljedica oporavka gušterače od manje, kratkotrajne ozljede. Za oporavak je važno odmarati, hidrirati se i uzimati lijekove za ublažavanje bolova.
2. Kronični pankreatitis
Kronični pankreatitis je dugotrajno, progresivno stanje koje se s vremenom pogoršava jer oštećenje gušterače ne prestaje. Na kraju dolazi i do trajne štete gušterače, do ozljede tkiva, a za posljedicu gušterača više ne može proizvoditi enzime i hormone.
Simptomi pankreatitisa
Simptomi pankreatitisa se mogu razlikovati od osobe do osobe, a razlikuju se i s obzirom na to radi li se o akutnom ili kroničnom stanju. Bol može biti blaža ili jača i može se širiti prema leđima.
Bol se može pogoršavati kod ležanja, kašljanja, vježbanja, dok će kod nekih bol uvijek biti ista i konstantna.
Simptomi akutnog pankreatitisa:
- bol u gornjem dijelu trbuha koja se pogoršava kod jedenja
- bol u gornjem dijelu trbuha koja se širi na leđa i ramena
- osjetljivost kod dodira trbuha
- povišena temperatura
- ubrzani rad srca
- mučnina i povraćanje
- kratkoća daha
Simptomi kroničnog pankreatitisa:
- stalna bol u gornjem dijelu trbuha
- bol u trbuhu koja se pogoršava nakon jedenja
- nagli gubitak kilograma
- proljev
- masna stolica
Zašto dolazi do pankreatitisa?
Postoji više razloga zašto dolazi do pankreatitisa, a najčešći uzroci su konzumacija alkohola i žučni kamenci.
Do akutnog pankreatitisa može doći zbog kamenaca, pretjerane konzumacije alkohola i cigareta, određenih lijekova, visoke razine triglicerida u krvi, visoke razine kalcija u krvi, raka gušterače ili kao posljedica ozljede od endoskopije, traume ili operacije.
S druge strane, kronični pankreatitis može nastati kao posljedica pušenja ili konzumacije alkohola, kao posljedica oštećenja od čestih akutnih pankreatitisa, zbog visoke razine triglicerida u krvi ili zbog određenih stanja i bolesti gušterače kao i zbog tumora.
U nekim slučajevima, do kroničnog pankreatitisa može doći zbog povijesti ove bolesti u obitelji ili zbog dijabetesa i pretilosti.
Komplikacije kod pankreatitisa
Ova bolest može utjecati i na druge organe i dijelove tijela, gdje može izazvati komplikacije.
Tako može doći do otkazivanja bubrega, problema s disanjem, infekcija, lažne ciste, dijabetesa, malnutricije, osteoporoze ili do raka gušterače. Ipak, većina ovih komplikacija se može tretirati.
Kod malog broja osoba teški akutni pankreatitis uzrokuje reakciju koja utječe na cijelo tijelo. Kao posljedica se mogu javiti zatajenja orgrana, što na kraju može biti i smrtonosno, ako se ne tretira odmah.
Kako se pankreatitis tretira?
Pankreatitis se može otkriti iz krvnih nalaza, uzorka stolice i iz drugih pretraga, poput CT-a, ultrazvuka ili magnetske rezonance. Ovdje će se vidjeti naticanje ili zadržavanje tekućine u gušterači.
Po potrebi se mogu raditi i dodatni testovi.
Samo liječenje pankreatitisa ovisi o uzroku bolesti, radi li se o akutnom ili kroničnom stanju i koliko je teška dijagnoza.
Tako se akutni pankreatitis može tretirati infuzijom putem koje se dobiva hrana i tekućina ili lijekovima protiv bolova. Ako postoje kamenci, bit će ih potrebno ukloniti, a možda će biti potrebno i ukloniti žučni mjehur.
U nekim je slučajevima potrebno uzimati antibiotike, ukloniti mrtva tkiva ili intenzivna njega.
Tretiranje kroničnog pankreatitisa uključuje promjenu navika, poput prestanka pušenja, kako bi se usporila progresija bolesti.
Pomoći će i lijekovi protiv bolova, dok će određene osobe morati uzimati enzime gušterače u obliku suplemenata. U nekim slučajevima će biti potrebna operacija, odnosno uklanjanje određenog dijela gušterače.
Zaljučak
Pankreatitis je upala gušterače koja može biti akutna ili kronična. Uzroka za ovu bolest je mnogo, a nekada se neće znati točan uzrok. Isto tako, simptoma je više, pri čemu je najčešći bol u trbuhu koja se seli i na leđa. Pankreatitis se tretira lijekovima, promjenom navika ili uzimanjem određenih suplemenata.
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