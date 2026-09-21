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tražili dokumentaciju

USKOK ušao u nogometni savez! HNS: "Nije bilo nikakvog upada"

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N1 Info
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21. ruj. 2026. 14:12
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15:39
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Marijan Kustic. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

USKOK ušao u Hrvatski nogometni savez.

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Prema neslužbenim informacijama Večernjeg lista, istražitelji su u prostorijama HNS-a tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima.

Za sada nije poznato na koje se konkretno sponzorske ugovore postupanje odnosi niti u sklopu kojeg predmeta istražitelji provjeravaju dokumentaciju.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, istražitelje u prvom redu zanima je li bilo isplata provizija prilikom sklapanja sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li provizije dobivali dužnosnici Saveza.

Pri tom se spominju nedavni ugovor s Adidasom, a navodno i s nekim drugim sponzorima.

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"Povodom velikog broja medijskih upita i napisa o navodnom današnjem "upadu istražitelja" u Hrvatski nogometni savez, želimo pojasniti kako takvi navodi ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Predstavnici nadležnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza, u okviru provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima, nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza.

HNS pozdravlja aktivnosti nadležnih institucija usmjerene na provjeru zakonitosti poslovanja sportskih organizacija kako bi se otklonile eventualne sumnje i zaštitio integritet hrvatskog sporta.

Hrvatski nogometni savez tada je nadležnim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju te im je, kao i uvijek, u potpunosti na raspolaganju. Danas je od HNS-a putem dopisa zatražena dodatna dokumentacija.

Naglašavamo, danas nije bilo nikakvog "upada" odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez.

Za sve detalje o samim provjerama upućujemo na nadležna državna tijela", stoji u priopćenju HNS-a.

Uskoro više...

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