tražili dokumentaciju
USKOK ušao u nogometni savez! HNS: "Nije bilo nikakvog upada"
USKOK ušao u Hrvatski nogometni savez.
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Prema neslužbenim informacijama Večernjeg lista, istražitelji su u prostorijama HNS-a tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima.
Za sada nije poznato na koje se konkretno sponzorske ugovore postupanje odnosi niti u sklopu kojeg predmeta istražitelji provjeravaju dokumentaciju.
Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, istražitelje u prvom redu zanima je li bilo isplata provizija prilikom sklapanja sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li provizije dobivali dužnosnici Saveza.
Pri tom se spominju nedavni ugovor s Adidasom, a navodno i s nekim drugim sponzorima.
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"Povodom velikog broja medijskih upita i napisa o navodnom današnjem "upadu istražitelja" u Hrvatski nogometni savez, želimo pojasniti kako takvi navodi ne odgovaraju činjeničnom stanju.
Predstavnici nadležnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza, u okviru provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima, nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza.
HNS pozdravlja aktivnosti nadležnih institucija usmjerene na provjeru zakonitosti poslovanja sportskih organizacija kako bi se otklonile eventualne sumnje i zaštitio integritet hrvatskog sporta.
Hrvatski nogometni savez tada je nadležnim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju te im je, kao i uvijek, u potpunosti na raspolaganju. Danas je od HNS-a putem dopisa zatražena dodatna dokumentacija.
Naglašavamo, danas nije bilo nikakvog "upada" odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez.
Za sve detalje o samim provjerama upućujemo na nadležna državna tijela", stoji u priopćenju HNS-a.
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