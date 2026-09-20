Ova popularna fermentirana namirnica mogla bi pomoći u izbacivanju nanoplastike iz tijela

Bakterija izdvojena iz kimchija može se vezati za nanoplastiku u uvjetima sličnima onima u ljudskim crijevima te bi mogla pomoći u njezinu izbacivanju iz tijela. U pokusima na miševima probiotik je više nego udvostručio količinu nanoplastike pronađene u izmetu, što upućuje na iznenađujuću potencijalnu primjenu mikroorganizama iz fermentirane hrane.