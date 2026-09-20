ZDRAVE BAKTERIJE
Ova popularna fermentirana namirnica mogla bi pomoći u izbacivanju nanoplastike iz tijela
Bakterija pronađena u kimchiju mogla bi pomoći u vezivanju nanoplastike u crijevima i potaknuti njezino izlučivanje iz organizma.
Bakterija izdvojena iz kimchija može se vezati za nanoplastiku u uvjetima sličnima onima u ljudskim crijevima te bi mogla pomoći u njezinu izbacivanju iz tijela. U pokusima na miševima probiotik je više nego udvostručio količinu nanoplastike pronađene u izmetu, što upućuje na iznenađujuću potencijalnu primjenu mikroorganizama iz fermentirane hrane.
Nanoplastika se nakuplja u probavnom sustavu
Svjetski institut za kimchi (WiKim), istraživačka ustanova koju financira južnokorejska vlada i koja djeluje pod Ministarstvom znanosti i informacijsko-komunikacijske tehnologije, objavio je da bakterija mliječne kiseline izolirana iz kimchija može potaknuti uklanjanje nanoplastike iz tijela tako što se za nju veže u crijevima.
Nanoplastika su iznimno sitne čestice plastike manje od jednog mikrometra, odnosno jedne tisućinke milimetra, koje nastaju razgradnjom većih komada plastike. Te čestice mogu ući u ljudski organizam putem hrane i vode za piće.
Zbog iznimno malih dimenzija nanoplastika može prijeći crijevnu barijeru i nakupljati se u organima poput bubrega i mozga. Međutim, istraživanja bioloških metoda kojima bi se moglo smanjiti nakupljanje nanoplastike u probavnom sustavu još su u ranoj fazi.
Što su otkrili?
Istraživački tim pod vodstvom dr. Se Hee Lee i dr. Tae Woonga Whona iz WiKima istraživao je sposobnost bakterije mliječne kiseline Leuconostoc mesenteroides CBA3656, izdvojene iz kimchija, da na svoju površinu veže polistirenske nanočestice (PS-NP).
U standardnim laboratorijskim uvjetima soj CBA3656 pokazao je visoku učinkovitost vezivanja od 87 posto, što je usporedivo s referentnim sojem Latilactobacillus sakei CBA3608, kod kojeg je učinkovitost iznosila 85 posto.
Međutim, značajna razlika pojavila se u uvjetima koji su simulirali ljudska crijeva. Dok je sposobnost vezivanja soja CBA3608 naglo pala na samo tri posto, CBA3656 zadržao je znatno višu razinu od 57 posto.
Rezultati upućuju na to da se bakterija izdvojena iz kimchija može stabilno vezati za nanoplastiku čak i u okruženju sličnom ljudskom probavnom sustavu, piše Science Daily.
Kod miševa više nego dvostruko više nanoplastike u izmetu
Značajni rezultati dobiveni su i u pokusima na životinjama, provedenima na miševima uzgojenima u sterilnim uvjetima, bez mikroorganizama.
U usporedbi s kontrolnom skupinom koja nije dobivala probiotik, i mužjaci i ženke kojima je davan soj CBA3656 imali su više nego dvostruko veću količinu nanoplastike u izmetu.
Taj rezultat sugerira da bi probiotik mogao pridonijeti izlučivanju nanoplastike tako što se za njezine čestice veže u crijevima.
Onečišćenje plastikom je i pitanje zdravlja
Istraživanje pruža znanstvene dokaze da bakterije mliječne kiseline iz kimchija, osim svoje tradicionalne uloge u fermentaciji, mogu stupati u interakciju i s mikrozagađivačima iz okoliša. Rezultati nude novi uvid u moguće biološke mehanizme koji bi mogli pomoći u smanjenju nakupljanja nanoplastike u probavnom sustavu.
"Onečišćenje plastikom sve se više prepoznaje ne samo kao ekološki problem nego i kao pitanje ljudskog zdravlja", rekla je dr. Se Hee Lee, glavna istraživačica studije.
"Naši rezultati upućuju na to da bi mikroorganizmi iz tradicionalne fermentirane hrane mogli predstavljati novi biološki pristup ovom sve većem izazovu. Nastavit ćemo istraživati znanstvenu vrijednost mikrobnih resursa kimchija kako bismo pridonijeli javnom zdravlju i rješavanju problema u okolišu", dodala je.
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