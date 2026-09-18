zvijezda je rođena
Poznato ime kćeri Lady Gage, inspiracija krije posebnu priču
Lady Gaga i njezin zaručnik Michael Polansky postali su roditelji djevojčice, a sada je otkriveno i njezino puno ime - Rose Bean Polansky.
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Djevojčica je rođena 9. lipnja u 23.19 sati u bolnici Cedars-Sinai Medical Center u Los Angelesu. Gaga i Polansky zasad se javno nisu oglasili o rođenju kćeri.
Kako je za People otkrio izvor blizak paru, ime Rose inspirirano je pjesmom "La Vie En Rose", koju je Lady Gaga izvela u filmu Zvijezda je rođena iz 2018. godine. Pjevačica je svoju povezanost s tom pjesmom već ranije pokazala i velikom tetovažom ruže na kralježnici, uz ispisan naziv pjesme.
Ni srednje ime Bean nije slučajno odabrano. Prema pisanju TMZ-a, vjerojatno je povezano s aktivistom Carlom Beanom, koji je inspirirao Gaginu poznatu pjesmu "Born This Way".
Rođenje mjesecima držali podalje od javnosti
Da su Lady Gaga i Polansky postali roditelji, Page Six potvrdio je tek 11. rujna. Par je vijest odlučio zadržati za sebe.
Nedugo nakon toga objavljene su i fotografije na kojima su Gaga, Polansky i njihova kći zajedno u šetnji u sjevernoj Kaliforniji. Pjevačica je novorođenče držala uz prsa, dok je uz njih hodao njezin zaručnik.
Prema izvoru koji je razgovarao s Peopleom, Gaga (40) i Polansky (42) tijekom ljeta uzeli su slobodno od poslovnih obaveza kako bi bili uz svoju kćer.
"Oboje blistaju kada govore o tome da su roditelji", rekao je izvor, dodajući da Polansky djeluje "opuštenije i sretnije".
Gaga se posljednjih mjeseci uglavnom držala podalje od javnosti nakon završetka svoje turneje Mayhem Ball u travnju. U kolovozu je viđena u sjevernoj Kaliforniji, gdje se fotografirala s obožavateljem.
"Biti majka je ono što najviše želim"
Pjevačica je i ranije otvoreno govorila o želji da postane majka. U intervjuu za Rolling Stone u studenome 2025. godine rekla je da je majčinstvo ono što najviše želi.
Za Polanskog je tada rekla da će biti "prekrasan otac", ističući da su oboje jako uzbuđeni zbog stvaranja obitelji.
Par je u vezi od 2019. godine, a zaruke su objavili tijekom Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Gaga je u ožujku ove godine tijekom gostovanja u radijskom prijenosu Bruna Marsa rekla da će se njihovo vjenčanje održati "uskoro".
U rujnu su se pojavile i glasine da su se možda već tajno vjenčali. Izvor je tada za Daily Mail tvrdio da nitko iz njezina kruga nije vidio Gagu niti čuo za nju više od mjesec dana te da su neki prijatelji vjerovali da je s Polanskyjem pobjegla na medeni mjesec.
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