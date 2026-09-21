Goran Bare prekinuo nastup u Makarskoj: Bend se oglasio i otkrio što se dogodilo

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Goran Bare sinoć je nakratko izašao na pozornicu u Makarskoj, ali je nastup na završnici festivala "Modro i zeleno" prekinut prije nego što je uspio otpjevati prvu pjesmu. Dan nakon događaja oglasili su se Goran Bare i Majke te se ispričali publici.

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"Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali", objavili su članovi benda na Facebooku.

Zahvalili su publici na razumijevanju i podršci koju su pružili Goranu i bendu, a ispriku su uputili i organizatorima festivala, Turističkoj zajednici grada Makarske te Gradu Makarskoj.

"Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku. Vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu", poručili su iz benda.

Na društvenim mrežama objavljena je i snimka početka nastupa. Prema objavi stranice Pod Biokovom, Bare nije uspio odraditi ni prvu pjesmu, a nakon izlaska na pozornicu nastup je ubrzo prekinut. Na snimci se vidi kako mu članovi tima pomažu pri silasku s pozornice, dok ga je publika ispratila pljeskom.

Inače, Goran Bare i Majke trebali su nastupiti i u Osijeku, u dvorani Zrinjevac, u petak 25. rujna. Taj je koncert u međuvremenu također otkazan.