Dianin brat otkrio dosad nepoznat detalj: Kraljica Elizabeta htjela joj je vratiti kraljevsku titulu

U svojoj novoj knjizi Swan Song: Diana, My Sister, čije dijelove objavljuje Daily Mail, Spencer piše da je Diana bila "strašno povrijeđena" odlukom da joj se oduzme titula HRH, koju opisuje kao "sitničavu i osvetoljubivu". Dodao je da je kraljičina gesta bila dobronamjerna, ali je ipak odlučio odbiti ono što je smatrao "utješnom nagradom".