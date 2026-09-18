"utješna nagrada"
Dianin brat otkrio dosad nepoznat detalj: Kraljica Elizabeta htjela joj je vratiti kraljevsku titulu
Charles Spencer tvrdi da je pokojna kraljica Elizabeta II. na dan pogreba princeze Diane ponudila da joj se vrati kraljevska titula, ali je on tu gestu odlučio odbiti.
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Prema riječima Dianina brata Charlesa Spencera, kraljica Elizabeta ponudila je da se princezi Diani nakon smrti vrati kraljevska titula.
Grof Spencer, brat pokojne Diane, princeze od Walesa, tvrdi da ga je kraljica preko svog privatnog tajnika Roberta Fellowesa kontaktirala dok je kraljevskim vlakom putovao prema Althorpu, obiteljskom imanju u Northamptonshireu, gdje je Diana 1997. trebala biti pokopana, piše Bang Premier.
Kraljica je, tvrdi Spencer, ponudila da se Diani posmrtno vrati pravo na oslovljavanje titulom Njezina Kraljevska Visost (HRH), koje joj je bilo oduzeto nakon razvoda od kralja Charlesa III., tadašnjeg princa od Walesa.
Međutim, Spencer tvrdi da je ponudu odbio jer mu se činila poput "utješne nagrade".
U svojoj novoj knjizi Swan Song: Diana, My Sister, čije dijelove objavljuje Daily Mail, Spencer piše da je Diana bila "strašno povrijeđena" odlukom da joj se oduzme titula HRH, koju opisuje kao "sitničavu i osvetoljubivu". Dodao je da je kraljičina gesta bila dobronamjerna, ali je ipak odlučio odbiti ono što je smatrao "utješnom nagradom".
"Osjećao sam duboko u sebi da znam kako bi ona gledala na to posmrtno priznanje. To je, naravno, vrlo ljubazno od kraljice. Ali kakvog to smisla ima, Roberte? Sada? Mislim – Diana je mrtva", napisao je.
Diana je poginula u prometnoj nesreći u Parizu u kolovozu 1997., godinu dana nakon što je izgubila pravo na titulu HRH. Titula joj je oduzeta dan nakon što je u kolovozu 1996. službeno okončan njezin razvod od Charlesa.
Nakon velikog pogreba u Londonu, Diana je pokopana u privatnom krugu na obiteljskom imanju Althorp. Kraljica Elizabeta II. preminula je 2022. godine.
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