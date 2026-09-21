Svaka ima svoje prednosti
Hodanje ili bicikliranje: Koja aktivnost više troši kalorije i što je bolje za zdravlje?
I hodanje i vožnja bicikla odlični su oblici tjelesne aktivnosti, ali imaju različite prednosti. Izbor između njih ovisi o ciljevima treninga, fizičkim mogućnostima i osobnim preferencijama.
Vožnja bicikla u pravilu sagorijeva više kalorija u minuti od hodanja, no potrošnja ovisi o brzini, intenzitetu, usponima i tjelesnoj težini.
Primjerice, osoba teška oko 86 kilograma tijekom sat vremena umjerene vožnje bicikla brzinom od 19 do 22 km/h može potrošiti oko 690 kalorija. Brzim hodanjem, brzinom od oko 6,4 km/h, u istom vremenu potrošit će približno 345 kalorija, dok se sporijim hodanjem potrošnja spušta na oko 216 kalorija, prenosi Klix.ba.
Veći otpor, brža vožnja i usponi dodatno povećavaju intenzitet bicikliranja. Isto vrijedi i za hodanje uzbrdo.
Koja je aktivnost intenzivnija?
Hodanje se uglavnom smatra aktivnošću niskog do umjerenog intenziteta, dok bicikliranje može dosegnuti i visoki intenzitet, ovisno o brzini i terenu.
Jednostavan način za procjenu intenziteta je takozvani test razgovora. Ako možete normalno razgovarati i pjevati, aktivnost je laganog intenziteta. Ako možete govoriti u punim rečenicama, ali ne možete pjevati, riječ je o umjerenom intenzitetu. Kod snažnog intenziteta teško je izgovoriti više od nekoliko riječi bez hvatanja daha.
Bicikl je nježniji prema zglobovima
Jedna od najvećih prednosti bicikliranja jest to što nema udarnih opterećenja. Stopala nisu u stalnom kontaktu s podlogom, pa su koljena i drugi zglobovi manje opterećeni.
Zbog toga bicikl može biti dobar izbor za osobe kojima hodanje uzrokuje bolove, primjerice zbog osteoartritisa. Ritmično pedaliranje također potiče cirkulaciju sinovijalne tekućine koja podmazuje zglobove.
Hodanje je, s druge strane, aktivnost koja opterećuje kosti i zglobove. Upravo zbog toga ima važnu prednost kada je riječ o očuvanju gustoće kostiju. Vježbe s opterećenjem mogu pomoći u usporavanju gubitka koštane mase i smanjiti rizik od osteoporoze.
Što je bolje za mišiće?
Obje aktivnosti prvenstveno jačaju donji dio tijela i poboljšavaju izdržljivost. Bicikliranje uzbrdo ili uz veći otpor dodatno aktivira mišiće i zahtijeva veći napor.
Za cjelokupnu tjelesnu kondiciju ipak je dobro kombinirati aerobne aktivnosti poput hodanja i bicikliranja s vježbama snage.
Koliko možete prijeći za sat vremena?
Brzina značajno utječe na udaljenost. Umjerenom vožnjom bicikla u sat vremena moguće je prijeći oko 20 do 22 kilometra, dok se hodanjem umjerenim tempom najčešće prijeđe oko pet kilometara.
Zanimljivo je da usporedba iste udaljenosti ne daje nužno isti rezultat. Za pet kilometara hodanja potrebno je otprilike sat vremena, dok se ta udaljenost biciklom može prijeći za oko 15 minuta. Zato ukupna potrošnja kalorija ovisi i o tome koliko dugo aktivnost traje, a ne samo o prijeđenim kilometrima.
A što ako vježbate kod kuće?
Kod kućnog treninga izbor između trake za hodanje i sobnog bicikla ovisi o prostoru, cijeni i osobnim potrebama.
Sobni bicikli uglavnom zauzimaju manje prostora i tiši su, a postoje i modeli s naslonom namijenjeni osobama s problemima pokretljivosti ili bolovima u leđima. Trake za trčanje omogućuju hodanje tijekom cijele godine, ali su u pravilu veće i skuplje.
Što odabrati?
Ne postoji jedna aktivnost koja je najbolja za svakoga. Bicikliranje je dobar izbor ako želite veći intenzitet uz manje opterećenje zglobova, dok je hodanje posebno korisno za zdravlje kostiju i jednostavno je uključiti ga u svakodnevicu.
Najvažnije je odabrati aktivnost u kojoj uživate i koju možete redovito prakticirati. Ako imate kronične bolove ili određeno zdravstveno stanje, prije uvođenja novog programa vježbanja preporučljivo je posavjetovati se s liječnikom.
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