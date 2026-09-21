Hodanje ili bicikliranje: Koja aktivnost više troši kalorije i što je bolje za zdravlje?

Zanimljivo je da usporedba iste udaljenosti ne daje nužno isti rezultat. Za pet kilometara hodanja potrebno je otprilike sat vremena, dok se ta udaljenost biciklom može prijeći za oko 15 minuta. Zato ukupna potrošnja kalorija ovisi i o tome koliko dugo aktivnost traje, a ne samo o prijeđenim kilometrima.