Trump najavio "golemi" posao s Bjelorusijom, spomenuo i Kanadu

Trumpova najava posljednja je u nizu dogovora Washingtona i Minska. Pregovori koje je vodio američki izaslanik John Coale rezultirali su time da je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao stotine političkih zatvorenika u zamjenu za ublažavanje američkih sankcija bjeloruskim tvrtkama, uključujući one iz industrije kalijevih gnojiva.