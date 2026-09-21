dogovor Washingtona i Minska
Trump najavio "golemi" posao s Bjelorusijom, spomenuo i Kanadu
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington radi na „golemom“ poslu vezanom uz kupnju gnojiva iz Bjelorusije, unatoč represiji vlasti u Minsku nad neistomišljenicima i potpori koju Bjelorusija pruža Rusiji u ratu protiv Ukrajine.
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Trump je na društvenim mrežama objavio da će cijena kalijevih soli iz Bjelorusije biti „znatno niža od one koju trenutačno plaćamo Kanadi“, susjednoj zemlji protiv koje je pojačao trgovinski sukob.
Kalijeve soli bogate su kalijem i uglavnom se koriste za proizvodnju gnojiva, kojima se potiče rast usjeva i povećavaju prinosi. Kanada opskrbljuje američke poljoprivrednike najvećim dijelom kalijevih soli koje koriste.
Bjelorusija je jedan od najvećih svjetskih proizvođača, no Europska unija zabranila je uvoz bjeloruskih kalijevih soli te zamrznula imovinu državnog proizvođača Belaruskali, piše Euronews.
Trumpova najava posljednja je u nizu dogovora Washingtona i Minska. Pregovori koje je vodio američki izaslanik John Coale rezultirali su time da je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao stotine političkih zatvorenika u zamjenu za ublažavanje američkih sankcija bjeloruskim tvrtkama, uključujući one iz industrije kalijevih gnojiva.
Bjelorusija je i dalje bliska saveznica Rusije. Moskvi je omogućila korištenje svog teritorija kao polazišta za invaziju na Ukrajinu 2022. godine, a nedavno je odobrila i održavanje zajedničkih nuklearnih vježbi.
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