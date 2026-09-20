Nikada niste premladi da počnete nositi kompresijske čarape

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Mnogi misle da su kompresijske čarape namijenjene samo starijim osobama kojima je potrebna pomoć s protokom krvi i cirkulacijom. Iako je to jedan od najčešćih razloga njihove uporabe, novija istraživanja pokazuju da mogu koristiti i mladim odraslim osobama.

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Nošenje kompresijskih čarapa može pomoći u oporavku nakon vježbanja i ublažiti tegobe tijekom dugih letova. Evo što trebate znati o nošenju kompresijskih čarapa u bilo kojoj životnoj dobi, piše Health.com.

Što su kompresijske čarape i kako djeluju?

Kompresijske čarape usko prianjaju uz noge i pomažu održavati protok krvi čak i kada dugo sjedite ili stojite. Kompresija, koja može biti različitog stupnja, stvara pritisak na noge koji pomaže krvi da se kreće prema gore i sprječava njezino zadržavanje u nogama.

Kod starijih osoba s oslabljenim ili oštećenim venama na nogama to može pomoći u sprječavanju nastanka krvnih ugrušaka. Mlađi ljudi, pak, mogu primijetiti da im noge nakon nošenja takvih čarapa djeluju odmornije i lakše.

Kompresijske čarape također se često koriste kod osoba s limfedemom, odnosno oticanjem, ili proširenim venama.

Mogu biti korisne i trudnicama, osobama s debljinom te ljudima čiji posao zahtijeva dugotrajno stajanje ili sjedenje. Koristi od nošenja kompresijskih čarapa mogu imati i sportaši te ljudi koji nastoje postati tjelesno aktivniji.

Koje su prednosti kompresijskih čarapa?

Kompresijske čarape neinvazivan su način ublažavanja oticanja i nelagode uzrokovanih određenim zdravstvenim stanjima. No imaju i druge prednosti. Mlađim osobama mogu koristiti na nekoliko načina:

mogu ublažiti bol i poboljšati protok krvi, osobito ako cijeli dan provodite na nogama

mogu ublažiti vrtoglavicu i omaglicu pri ustajanju, što može biti korisno osobama koje imaju vazovagalnu sinkopu, odnosno epizode nesvjestice, ili ortostatsku hipotenziju, odnosno nagli pad krvnog tlaka pri ustajanju

mogu smanjiti oticanje i poboljšati limfnu drenažu stopala, gležnjeva i listova

mogu poboljšati cirkulaciju i smanjiti rizik od nastanka krvnih ugrušaka, primjerice tijekom leta

mogu potaknuti oporavak nakon vježbanja i ublažiti bol, osobito kod osoba koje su tek počele vježbati.

Kako sigurno nositi kompresijske čarape?

Nošenje kompresijskih čarapa može biti korisno, ali važno ih je pravilno upotrebljavati. Primjerice, obično se ne preporučuje nositi ih dulje od 24 sata. Spavanje u kompresijskim čarapama također se preporučuje samo u određenim situacijama.

Vaš liječnik može vam preporučiti koliko biste ih dugo trebali nositi svakoga dana. Neki ih nose tri ili četiri sata nakon vježbanja, dok ih drugi mogu nositi deset ili više sati tijekom dugog leta ili radnog dana koji provode na nogama.

Ne postoje službene smjernice o tome koliko dugo treba nositi kompresijske čarape kako bi se ostvarila najveća korist. Slijedite upute svojeg liječnika, kao i one navedene na pakiranju. Možda ćete morati isprobati različite mogućnosti kako biste ustanovili što vam najbolje odgovara.

Kompresijske čarape također biste trebali prati svakoga dana blagim sapunom i vodom te ih ostaviti da se osuše na zraku. Korisno je imati dva ili više pari kako biste uvijek imali čist par pri ruci.

Kompresijske čarape s vremenom gube dio svoje sposobnosti pritiska i potpore. Ako možete, zamijenite ih svakih tri do šest mjeseci kako biste od njih imali najveću moguću korist.

Kako odabrati odgovarajuće kompresijske čarape?

Pri odabiru kompresijskih čarapa potrebno je uzeti u obzir jačinu pritiska. Ona se izražava u milimetrima živina stupca (mmHg). Dostupne su čarape s:

niskim stupnjem kompresije: manje od 20 mmHg

manje od 20 mmHg srednjim stupnjem kompresije: 20–30 mmHg

20–30 mmHg visokim stupnjem kompresije: više od 30 mmHg.