Dvije stvari na vašem tijelu mogu ukazivati na gotovo dvostruko veći rizik od smrti

Autori navode da je povezanost s rizikom od smrti u ovom istraživanju bila nešto izraženija nego u ranijim analizama koje su koristile BMI, opseg struka ili apsolutnu snagu stiska. Ipak, potrebno je prikupiti više dokaza prije nego što bi takva mjerenja mogla postati dio uobičajenih liječničkih pregleda.