NOVO ISTRAŽIVANJE
Dvije stvari na vašem tijelu mogu ukazivati na gotovo dvostruko veći rizik od smrti
Znanstvenici su identificirali dva jednostavna pokazatelja koja su, kada se pojave zajedno, povezana s gotovo dvostruko većim rizikom od smrti. Zanimljivo je da nijedan od njih nije indeks tjelesne mase (BMI).
BMI se često koristi kao jedan od osnovnih pokazatelja zdrave tjelesne težine, no novija istraživanja dovode u pitanje koliko se pouzdano samo na temelju njega može procijeniti rizik od smrti, prenosi Science Alert istraživanje koje je objavljeno u časopisu Archives of Gerontology and Geriatrics.
Znanstvenici iz Kine sada su istražili drukčiju kombinaciju, onu koja istodobno uzima u obzir veličinu tijela i tjelesnu snagu. Rezultati su pokazali povezanost s gotovo dvostruko većim rizikom od smrti.
Višak masnog tkiva na području trbuha
U istraživanju je tijekom gotovo sedam godina praćeno zdravstveno stanje 5674 odraslih osoba u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom tog razdoblja umrla su 373 sudionika.
Posebno su se rizičnom skupinom pokazale osobe koje su istodobno imale višak masnog tkiva na području trbuha i relativno slab stisak šake. Njihov rizik od smrti tijekom razdoblja istraživanja bio je 97 posto veći u usporedbi s osobama koje nisu imale višak masnog tkiva na trbuhu ili slab relativni stisak šake.
U ovom istraživanju količina masnog tkiva na trbuhu nije izravno mjerena. Znanstvenici su je procjenjivali na temelju promjera trbuha. Sam taj pokazatelj nije bio značajno povezan s rizikom od smrti, ali slab relativni stisak šake jest.
Ranija istraživanja proučavala su povezanost između apsolutne snage stiska šake i rizika od smrti. U ovom su istraživanju znanstvenici, međutim, promatrali snagu stiska u odnosu na veličinu tijela pojedinca.
Kod osoba s najslabijim stiskom u odnosu na veličinu tijela utvrđen je gotovo 60 posto veći rizik od smrti. Kada su se spojila oba čimbenika, višak masnog tkiva na trbuhu i slab relativni stisak šake, rizik od smrti od bilo kojeg uzroka bio je gotovo dvostruko veći.
Ta je povezanost ostala prisutna neovisno o dobi, socioekonomskom statusu, životnim navikama i drugim bolestima sudionika.
Potrebno više dokaza...
Autori istraživanja smatraju da promjer trbuha može bolje odražavati količinu visceralnog masnog tkiva, odnosno masnoće koja se nakuplja oko unutarnjih organa, dok relativna snaga stiska može bolje pomoći u prepoznavanju slabosti kod osoba veće tjelesne mase.
Oba mjerenja mogu se relativno jednostavno i sigurno provoditi u liječničkim ordinacijama, iako je za izračun relativne snage stiska potrebno uzeti u obzir i BMI.
Autori navode da je povezanost s rizikom od smrti u ovom istraživanju bila nešto izraženija nego u ranijim analizama koje su koristile BMI, opseg struka ili apsolutnu snagu stiska. Ipak, potrebno je prikupiti više dokaza prije nego što bi takva mjerenja mogla postati dio uobičajenih liječničkih pregleda.
Nijedan pojedinačni broj ne može pouzdano predvidjeti buduće zdravstveno stanje neke osobe. Pojedina mjerenja ipak mogu liječnicima i pacijentima pomoći da lakše prepoznaju određene čimbenike rizika, a potpunija slika zdravlja može se dobiti kombiniranjem više različitih pokazatelja.
Istodobna prisutnost viška masnog tkiva i slabe mišićne snage naziva se dinapenična pretilost. Ranija metaanaliza pokazala je 73 posto veći rizik od smrti kod osoba s dinapeničnom pretilošću kada je ona određivana na temelju opsega struka. Druga istraživanja koristila su BMI i uglavnom apsolutnu snagu stiska šake.
Sve je više dokaza da količina i raspored masnog tkiva mogu biti bolji pokazatelji određenih zdravstvenih rizika nego sam BMI.
Prekomjerni kilogrami i niža smrtnost
Kineziolog Bryan Blissmer sa Sveučilišta Rhode Island ističe da BMI i dalje može biti koristan, ali ga treba promatrati zajedno s opsegom struka, promjenama tjelesne težine, snagom, tjelesnim sposobnostima i općim zdravstvenim stanjem.
Blissmer i njegovi kolege u nedavnom su istraživanju utvrdili da je BMI koji osobu svrstava u kategoriju prekomjerne tjelesne težine zapravo bio povezan s nižom smrtnošću kod oba spola.
"Kod starijih osoba održavanju mišićne mase, pokretljivosti i dobroj prehrani treba posvetiti pozornost zajedno s tjelesnom težinom, a neobjašnjiv gubitak kilograma ne bi se trebao automatski smatrati pozitivnim", objasnio je Blissmer.
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