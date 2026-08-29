Seniori i juniori

Za obje je dobra vijest da jačanjem manjeg, tzv. junior partnera, buduća koalicija dobiva zamah uoči izbora za koje se sprema. Isto tako, jačanje manjeg partnera loša je vijest za SDP jer glasovi koji u anketama, a kasnije i na biralištima, dižu rejting Možemo! ne padaju s neba, nego se dobrim dijelom prelijevaju iz SDP-ovog bazena birača. Dobro je po njih dok ti glasovi ostaju unutar koalicije, ali dvojbeno je kako će utjecati nakon izbora, i u slučaju pobjede i u slučaju poraza.