Seniori i juniori

Vjerovali anketama o rejtinzima političkih stranaka ili ne, one na koncu ipak potvrde trendove na političkoj sceni i odražavaju opredjeljenja građana koja se kasnije pretaču u glasove na izborima.
A u dvama domaćim mjesečnim istraživanjima raspoloženja birača, Crobarometru i CRO Demoskopu, unatrag godinu dana uočljiv je zanimljiv fenomen. Dvije najjače oporbene stranke, SDP i Možemo!, kojima su rejtinzi već godinama zacementirani na drugom i trećem mjestu, približavaju se polako jedna drugoj - SDP padajući, a Možemo! rastući.
Budući da obje uskoro trebaju sklopiti predizborni savez, vijest da se u anketama smanjuje postotna razlika među njima ujedno je dobra i loša vijest po njih.
Prelijevanje iz SDP-ovog bazena
Za obje je dobra vijest da jačanjem manjeg, tzv. junior partnera, buduća koalicija dobiva zamah uoči izbora za koje se sprema. Isto tako, jačanje manjeg partnera loša je vijest za SDP jer glasovi koji u anketama, a kasnije i na biralištima, dižu rejting Možemo! ne padaju s neba, nego se dobrim dijelom prelijevaju iz SDP-ovog bazena birača. Dobro je po njih dok ti glasovi ostaju unutar koalicije, ali dvojbeno je kako će utjecati nakon izbora, i u slučaju pobjede i u slučaju poraza.
U slučaju poraza SDP-u bi to bio već peti gubitnički koalicijski aranžman u nizu (sjetimo se: Hrvatska raste 2015. godine, Narodna koalicija 2016.; Restart koalicija 2020. i Rijeke pravde 2024. godine), dok se Možemo! još nije upuštao u velike predizborne saveze pa ne nosi takvu fatalnu stigmu.
Ne uspiju li 2028. pobijediti HDZ to bi više išlo na dušu SDP-u jer bi prevladalo mišljenje "pa oni su najveća oporbena stranka i senior partner". Pobijede li, javnost će reći da "bez Možemo! to ne bi uspjelo". Oba narativa u danom trenutku bi bila blizu istini, ali ni jedno u postizbornoj inventuri ne bi bilo minus za Možemo!.
Partneri sve bliži u anketama
Vratimo li se na redovne mjesečne ankete, u novom Crobarometru SDP ima 18,2 posto podrške, a Možemo! 13,6 posto. Zajedno imaju čak 5,2 posto prednosti nad HDZ-om kojemu je rejting u kolovoškom Crobarometru 26,6 posto.
U odnosu na srpanj, SDP je pao za 0,6 posto, a Možemo! narastao za 0,3 posto. I jedno i drugo nije puno. No vratimo li se godinu dana unatrag, u lanjski kolovoz, SDP je tada u Crobarometru imao podršku 22,9 posto građana, a Možemo! 10,1 posto. SDP-u je, dakle, u godinu dana rejting pao za 4,1 posto, dok je Možemo! narastao 3,2 posto. Razlika među njima u kolovozu prošle godine bila je 12,8 posto na strani SDP-a, a sada je samo 5,5 posto.
Drugim riječima, unatrag godinu dana Možemo! je smanjio razliku u odnosu na SDP čak za 7,3 posto. A to nije malo. I ma koliko ih to zajedno radovalo zbog sinergije buduće koalicije, odvojeno - teško da to baš raduje ekipu u SDP-u.
Možda se izjednače do sklapanja koalicije?
U drugom velikom istraživanju, CRO Demoskopu, razlika između dvaju partnera sporije se i manje drastično smanjuje. Lani u kolovozu bila je 12 posto (SDP 22,9 ; Možemo! 10,9) da bi u srpnju ove godine (novi CRO Demoskop nije još objavljen u vrijeme pisanja ovog teksta, nap.a.) pala ispod deset posto.
Prema ovom istraživanju SDP je u srpnju imao podršku 21,5 posto građana, a Možemo! 12,2 posto. Razlika je 9,3 posto, što je znatno više nego u Crobarometru. No u oba istraživanja unatrag godinu dana uočljiv je trend: Možemo! se približava SDP-u, ali zajedno im zbrojeni postoci nisu u tih godinu dana značajnije narasli.
A do listopada, kada bi trebali potpisati koalicijski sporazum, možda se SDP i Možemo! posve izjednače pa u savez uđu ravnopravno, a ne kao veći i manji partner. To, naravno, zvuči pretjerano, ali Možemo! u završnim pregovorima, koji su u pravilu vode oko podjele budućih fotelja i portfelja, mogu svome starijem partneru mahati pred nosom isprintanim infografikama dviju spomenutih rejting-agencija.
U veljači "uskoro", u srpnju "očekuje se"
Govoreći o pregovorima s Možemo! u srpnju je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio da su razlike između njegove stranke i Možemo! "miligramske" a u istoj je rečenici izrekao i nešto puno znakovitije. Kazao je, naime, kako u listopadu očekuje potpisivanje koalicijskog sporazuma.
Ne da će biti, ne da bi trebalo, nego da očekuje. Čelnik veće stranke u budućoj koaliciji trebao bi to znati, a ne očekivati. Ovako je ostavio prostor za zaključak da Možemo! diktira ton i ritam pregovora.
Čak i kada je koaliciju SDP-a i Možemo! prvi puta ozbiljno spomenuo u javnosti, a bilo je to u njegovom gostovanju na RTL-u, Hajdaš Dončić je izjavio da će "uskoro biti potpisana koalicija s Možemo!".
HDZ vidi pa udara
Od odrješitog "uskoro" do varljivog "očekujem" prošlo je pet mjeseci, a do vjerojatnog potpisivanja proći će i osam mjeseci. Potpisi će biti stavljeni, drugačije naprosto ne ide jer je zajednički cilj definiran, programske točke usuglašene, a dio pretkampanje ("Plenkovićeva infacija") već je odrađen. Dotad Možemo! možda sustigne SDP po rejtingu, ali ponajprije zahvaljujući tomu što SDP-u rejting pada više nego što rejting Možemo! raste. Sada je manja je razlika između SDP-a i Možemo!, nego između SDP-a i HDZ-a.
HDZ-ovcima je sve to jasno pa nemilice udaraju po Možemo! dok kritike SDP-u grade na sarkastičnim opaskama da su manji partner i da je Hajdaš Dončić politički nedorastao Sandri Benčić.
Kako zasad stvari stoje, točnije - idu, bit će zanimljivo pratiti i predizbornu bitku unutar same koalicije SDP-a i Možemo!. Pogotovo ako razmak između seniora i juniora postane još manji.
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