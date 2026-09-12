Kad se mora, može se

Iako se za taj problem znalo, nije se reagiralo na vrijeme. Odgovornost je došla u pitanje, također i kredibilitet. Zbog toga svi spominjani rokovi i propisi i procedure oko raščišćavanja podmuklo zakopanog ili razbacanog otpada u Gospiću i drugdje građanima ne zvuče uvjerljivo. Ušlo se u opasnu spiralu možda ne većinskog, ali vrlo glasnog nepovjerenja u institucije. Traže se brza rješenja čak i kada je jasno da takva nisu moguća. Bačeno je sjeme sumnje i svako iole veće mjesto postaje u očima svojih stanovnika tempirana ekološka bomba.