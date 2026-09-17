drugu godinu za redom
Irska će bojkotirati Eurosong 2027.
Irska neće sudjelovati na Eurosongu 2027., bojkotirat će to natjecanje drugu godinu za redom, objavio je u četvrtak javni servis RTE, navodeći kao razlog kontinuirane gubitke života u Gazi.
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Irska, Island, Nizozemska, Slovenija i Španjolska nisu sudjelovale na Eurosongu 2026. godine u znak prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela
Nizozemska javna radiotelevizija AvroTros objavila je u kolovozu da će ponovno bojkotirati natjecanje 2027. godine.
„RTE smatra da se sudjelovanje Irske ne može opravdati s obzirom na užasan i kontinuiran gubitak života u Gazi te tamošnju humanitarnu krizu koja i dalje ugrožava živote mnogih civila”, priopćila je ta medijska kuća.
RTÉ je objavio da neće ni sudjelovati ni prenositi natjecanje koje će se iduće godine održati u bugarskom gradu Burgasu na obali Crnog mora, nakon što je ta zemlja u svibnju prvi put pobijedila.
RTE je prenio riječi direktora Eurosonga Martina Greena da Europska radiodifuzijska unija, organizator događaja, žali zbog odluke RTE-a, ali je poštuje.
„Ostaju cijenjeni dio naše obitelji i nedostajat će nam”, rekao je Green kako prenosi RTE.
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