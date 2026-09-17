Oglas

drugu godinu za redom

Irska će bojkotirati Eurosong 2027.

author
Hina
|
17. ruj. 2026. 15:13
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Eurosong
MAYA LEVIN / AFP

Irska neće sudjelovati na Eurosongu 2027., bojkotirat će to natjecanje drugu godinu za redom, objavio je u četvrtak javni servis RTE, navodeći kao razlog kontinuirane gubitke života u Gazi.

Oglas

Irska, Island, Nizozemska, Slovenija i Španjolska nisu sudjelovale na Eurosongu 2026. godine u znak prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela

Nizozemska javna radiotelevizija AvroTros objavila je u kolovozu da će ponovno bojkotirati natjecanje 2027. godine.

„RTE smatra da se sudjelovanje Irske ne može opravdati s obzirom na užasan i kontinuiran gubitak života u Gazi te tamošnju humanitarnu krizu koja i dalje ugrožava živote mnogih civila”, priopćila je ta medijska kuća.

RTÉ je objavio da neće ni sudjelovati ni prenositi natjecanje koje će se iduće godine održati u bugarskom gradu Burgasu na obali Crnog mora, nakon što je ta zemlja u svibnju prvi put pobijedila.

RTE je prenio riječi direktora Eurosonga Martina Greena da Europska radiodifuzijska unija, organizator događaja, žali zbog odluke RTE-a, ali je poštuje.

„Ostaju cijenjeni dio naše obitelji i nedostajat će nam”, rekao je Green kako prenosi RTE. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
eurosong irska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ