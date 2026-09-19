Plenković je izgovorio "mucice". O, Bože!

Ta plišana riječ, stručno - deminutivni hipokoristik, kada je izgovori ozbiljna odrasla osoba na najvišoj državnoj funkciji i u najvišem predstavničkom tijelu, nesumnjivo je neprimjerena ma koliko taj mislio kako je prikladno da baš tamo bude izrečena. Uludo bi bilo misliti kako Plenković nije komunikacijski osviješten i da ne zna kakav efekt - nakon vala zgražanja, imitiranje - postiže časteći oporbenu zastupnicu tom blesavom rječju. Vjerojatno mu nije u trenu pala na pamet i kliznula s jezika. Moguće je da se prethodno te riječi kao "pogodne" dosjetio nekakav HDZ-ov kolegij zadužen za distribuciju iskričavih komentara na račun političkih protivnika.