Pavliček teško optužuje Penavu i DP: "Kupovali su glasove, nek' me tuži ako to nije istina"

"Njihovim padom će se to nastaviti, završit će oni u zatvoru, uvjeren sam, jer nemaju nijedan argument zašto su kupovali glasove, ima više svjedoka", navodi. Na pitanje tko je kupovao glasove, odgovara: "Vrh DP-a Vukovar na čelu s Ivanom Penavom. Nek' me tuži ako to nije istina, a zna on da to je istina. 20, 30 eura ljudima slabijeg imovinskog stanja", govori Pavliček naglašavajući da "vjeruje u pravdu koja je spora, ali dostižna".