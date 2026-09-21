politički obračun u vukovaru
Pavliček teško optužuje Penavu i DP: "Kupovali su glasove, nek' me tuži ako to nije istina"
Novi sukob na političkoj sceni počeo je prozivkom iz Domovinskog pokreta na račun vukovarskog gradonačelnik Marijana Pavličeka. Iz DP-a poručuju da Pavliček vlada uz pomoć SDSS-a, a u Novom danu kod Nine Kljenak on sada odgovara na optužbe.
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"Kad su ljudi u očaju, ne biraju sredstva. Ekipa iz DP-a se ne može ni nakon tri godine pomiriti s porazom", kaže Pavliček dodajući da je "matematika egzaktna znanost", dok objašnajva konstelaciju u Gradskom vijeću Vukovara.
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"Postoji čista hrvatska vlast u Vukovaru i to se pokazalo kroz niz poteza koje sam kao gradonačelnik napravio. Prvi put dostojanstveno obilježavanje Dana državnosti, dolazak Marka Perkovića Thompsona u Grad heroj, gdje smo imali veličanstven koncert humanitarnog karaktera... Sve ono što gospoda nisu bila u stanju napraviti. Ovo je još jedan pucanj u vlastitu nogu od strane DP-a", govori vukovarski gradonačelnik.
DP je, naglašava Pavliček, dio državne vlasti koja i dalje financijski izdašno pomaže SPC.
Navodna kupovina glasova
"Vrlo brzo će doći parlamentarni izbori i oni se toga boje, nema više državnih tajnika, ne gine im zavod za zapošljavanje i DORH zbog kupovine glasova u Vukovaru", upozorava Pavliček.
"Cijela priča o kupnji glasova vodi prema Ivanu Penavi", kaže vukovarski gradonačelnik koji smatra i da priča "usporava jer on trenutno sjedi u državnoj vlasti".
"Ne mogu shvatiti da jedan jednostavan postupak traje više od godinu dana, a glavni osumnjičenik, koji je izravno bio u kontaktu s Penavom uoči zatvaranja birališta, je uništio mobitel, promijenio broj. To samo dokazuje da su se dokazi hjtjeli skriti", navodi Pavliček i dodaje da je ipak uvjeren u pobjedu pravne države.
"Njihovim padom će se to nastaviti, završit će oni u zatvoru, uvjeren sam, jer nemaju nijedan argument zašto su kupovali glasove, ima više svjedoka", navodi. Na pitanje tko je kupovao glasove, odgovara: "Vrh DP-a Vukovar na čelu s Ivanom Penavom. Nek' me tuži ako to nije istina, a zna on da to je istina. 20, 30 eura ljudima slabijeg imovinskog stanja", govori Pavliček naglašavajući da "vjeruje u pravdu koja je spora, ali dostižna".
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