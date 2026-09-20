Hrvatska naveliko kupuje oružje. Pitali smo analitičara koje još dijelove vojske treba obnoviti. "Ajoj, jako puno toga!"

"Sve te nabavke su po 12, 16 ili 18 komada i to su male brojke. No bez daljnjega moramo imati sustave za odvraćanje koji se, u pravilu, ne nabavljaju u velikim količinama, nego je važno da budu kvalitetni i pouzdani. Nabavljamo sustave koje ranije nismo imali, poput ovih južnokorejskih dometa 300 i više kilometara. Rafalei su suvremeni zrakoplovi, a do sada smo imali zastarjele MiG-ove koji su zadovoljili potrebe još u Domovinskom ratu i s tim je bila gotova priča."