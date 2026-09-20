TREBA ZAMIJENITI STARO
Hrvatska naveliko kupuje oružje. Pitali smo analitičara koje još dijelove vojske treba obnoviti. "Ajoj, jako puno toga!"
Početkom rujna Vlada je donijela odluku o novim velikim ulaganjima u naoružanje i opremanje Oružanih snaga.
Odobrena je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa K239 Chunmoo (na slici gore) s pratećim sredstvima i sustavima, zatim dodatno opremanje nedavno kupljenih francuskih borbenih zrakoplova Rafale, nadogradnja borbenih komunikacijskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, nabava protuoklopnog naoružanja i opreme te izgradnja novog višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik kod Zadra. Sveukupna vrijednost svih tih nabava je oko 720 milijuna eura.
A povrh toga, ministar obrane Ivan Anušić bio je ovoga tjedna u radnom posjetu SAD-u na poziv Nacionalne garde Minnesote i proizvođača helikoptera Black Hawk.
Osim raketnog sustava Chunmoo stiže i HIMARS
Anušić je u SAD-u dogovorio ubrzanu isporuku osam ranije ugovorenih helikoptera Black Hawk, čime će biti popunjena eskadrila tih letjelica, a do 2028. godine Oružanim snagama trebao bi biti isporučen i američki raketni sustav HIMARS.
"Već smo započeli razgovore o isporuci raketa tog dometa, a nastavit ćemo ih i tijekom ovog posjeta SAD-u. Uz rakete dometa 300 plus kilometara raketnog sustava Chunmoo, računamo i na rakete 150 plus kilometara za HIMARS-e”, poručio je ministar obrane iz SAD-a.
Prije desetak dana na sjednici Vlade, premijer Andrej Plenković naglasio je kako "Hrvatska ne ulaže u obranu kako bi bilo kome prijetila, nego kako bi odvratila svaku prijetnju". Za najavljenu nabavu novog naoružanja i opreme Plenković je kazao kako je odluka "uvjetovana kontekstom u kojem se nalaze svijet i Europa, a to su najozbiljnije sigurnosne prijetnje u posljednjih nekoliko desetljeća".
"To je ozbiljno i jako dobro oružje"
Nabava južnokorejskog raketnog topničkog sustava Chunmoo najveće je ulaganje u naoružanje Hrvatske vojske nakon nedavne kupovine Rafalea. Riječ je o sustavu koji može djelovati na vrlo velikim udaljenostima. Vojni analitičar Marinko Ogorec ističe kako su i Chunmoo i HIMARS ozbiljni i jako dobri sustavi.
"Južna Koreja inače radi vrlo kvalitetne raketne i oklopne sustave, kao i tenkove (K2 Black Panther među najboljima su u svijetu, nap.a.) i borbene zrakoplove tako da to jesu kvalitetni sustavi u koje ne treba sumnjati. Osim toga, Chunmoo i HIMARS međusobno su kompatibilni jer Južna Koreja radi naoružanje po standardima NATO-a", kaže.
Chunmoo će zamjeniti zastarjele samovozne višecijevne lansere raketa Vulkan i GRAD BM-21.
"Kupujemo koliko nam treba"
S obzirom na zahuktalu nabavu naoružanja za Hrvatsku vojsku, Ogoreca smo pitali kupuje li se samo ono što nam treba ili i više od toga.
"Kupujemo koliko nam treba da zamijenimo stare sustave koji su iskorišteni. Do sada smo imali samo raketne sustave od 122 milimetra, nekadašnje jugoslavenske i sovjetske proizvodnje, koji su praktički dali svoje u Domovinskom ratu. Mi nemamo raketne sustave dalekog dometa u potrebnoj mjeri. Oni bi trebali zamijeniti postojeće dotrajale sustave."
"To nije odgovor na naoružavanje Srbije"
Ogorec nam je, kao i nedavno kada smo pisali o prekomjernom naoružavanju Srbije, kazao kako nabava spomenutog naoružanja nije odgovor Hrvatske na naoružavanje Srbije niti se, barem zasad, može govoriti o nekoj regionalnoj utrci u naoružanju.
"Postoji sigurnosna dilema zbog čega se Srbija tako intenzivno naoružava. No Hrvatska se naoružava zato što jednostavno postoji potreba nadomještanja dotrajalih sustava novima. Što se tiče (južnokorejskog) raketnog sustava dalekog dometa, mi do sada nismo imali nijedan takav niti imamo topničke platforme budući da su postojeće zastarjele", ističe.
Nije važna količina, nego kvaliteta
Jedna od prvih takvih investicija kojima su nadomješteni dotrajali topnički sustavi dogodila se 2014. godine kada je, kaže Ogorec, nabavljeno 14 njemačkih samohodnih Panzer haubica 2000. Uz njih, Hrvatska je potkraj prošle godine potpisala ugovor s Francuskom o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar MK2.
"Sve te nabavke su po 12, 16 ili 18 komada i to su male brojke. No bez daljnjega moramo imati sustave za odvraćanje koji se, u pravilu, ne nabavljaju u velikim količinama, nego je važno da budu kvalitetni i pouzdani. Nabavljamo sustave koje ranije nismo imali, poput ovih južnokorejskih dometa 300 i više kilometara. Rafalei su suvremeni zrakoplovi, a do sada smo imali zastarjele MiG-ove koji su zadovoljili potrebe još u Domovinskom ratu i s tim je bila gotova priča."
"Trošak je velik jer se 20 godina malo ulagalo"
Ogorec učestalo ističe kako je većina naoružanja koje Hrvatska sada zamjenjuje "dala svoje" još u vrijeme Domovinskog rata, prije 30 i više godina.
"Dvadeset godina nije se skoro ništa ulagalo u Oružane snage. Stoga je sadašnje ulaganje u naoružanje veliki posao i ozbiljno veliki trošak jer treba puno toga dostići po NATO standardima", kaže.
Pitali smo i koji dijelovi Oružanih snaga još iziskuju modernizaciju.
"Ajoj, ima jako puno toga. Primjerice, kompletan sustav protuzračne obrane treba obnoviti, doslovno od malih do srednjih visina. Svakako treba modernizirati i ratnu mornaricu, barem nabavom korveta koje su najpogodnije za naše more te obalnih ophodnih brodova potrebnih za obalnu stražu. Ima tu još jako puno toga što treba nadoknaditi", kazao je Ogorec.
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