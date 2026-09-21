VREMENSKA PROGNOZA
Stiže osjetno zahlađenje: Temperature se noću spuštaju blizu nule
Prvo jutro novog radnog tjedna svanulo je suho i mirno, a ni u nastavku dana neće biti previše vremenskih neugodnosti.
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Preko Hrvatske će se danas premještati oslabljena hladna fronta, ali je ona uglavnom suha pa će vrijeme ostati djelomično sunčano. Očekuje se povremeno više oblaka, a sasvim malo kiše može pasti ponegdje na kopnu (uglavnom na istoku) i na krajnjem jugu Jadrana. Puhat će umjeren sjeverac, u Slavoniji na udare i jak sjeverozapadni vjetar. Duž Jadrana umjerena bura i sjeverozapadnjak s tendencijom jačanja, već prijepodne na sjevernom Jadranu, a pojačane bure do večeri će biti i u Dalmaciji. Temperatura zraka će poslijepodne u unutrašnjosti Hrvatske biti između 19 i 23°C, a duž jadranske obale i na otocima od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
Sutra djelomično sunčano uz povremeno umjeren i pojačan vjetar sjevernih smjerova, na Jadranu umjerenu i jaku buru, ponegdje s olujnim udarima. Rijetko gdje na kopnu neki kraći pljusak, vjerojatnije na istoku zemlje. I jutarnja i dnevna temperatura će biti nekoliko stupnjeva niže nego danas pa će se osjetiti malo oštrije i hladnije vrijeme, osobito ujutro u kopnenim krajevima.
U srijedu ujutro temperatura se na kopnu može ponegdje spustiti i blizu nule, a danju ostaje djelomično sunčano uz popodnevni 20-ak stupnjeva u unutrašnjosti i oko 25°C na Jadranu.
U drugom dijelu četvrtka i noći na petak prolazno naoblačenje donijet će nešto kiše, a zatim bi kraj tjedna ponovno trebao biti suh i sunčaniji.
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