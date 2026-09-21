Stiže osjetno zahlađenje: Temperature se noću spuštaju blizu nule

Preko Hrvatske će se danas premještati oslabljena hladna fronta, ali je ona uglavnom suha pa će vrijeme ostati djelomično sunčano. Očekuje se povremeno više oblaka, a sasvim malo kiše može pasti ponegdje na kopnu (uglavnom na istoku) i na krajnjem jugu Jadrana. Puhat će umjeren sjeverac, u Slavoniji na udare i jak sjeverozapadni vjetar. Duž Jadrana umjerena bura i sjeverozapadnjak s tendencijom jačanja, već prijepodne na sjevernom Jadranu, a pojačane bure do večeri će biti i u Dalmaciji. Temperatura zraka će poslijepodne u unutrašnjosti Hrvatske biti između 19 i 23°C, a duž jadranske obale i na otocima od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.



Sutra djelomično sunčano uz povremeno umjeren i pojačan vjetar sjevernih smjerova, na Jadranu umjerenu i jaku buru, ponegdje s olujnim udarima. Rijetko gdje na kopnu neki kraći pljusak, vjerojatnije na istoku zemlje. I jutarnja i dnevna temperatura će biti nekoliko stupnjeva niže nego danas pa će se osjetiti malo oštrije i hladnije vrijeme, osobito ujutro u kopnenim krajevima.





U srijedu ujutro temperatura se na kopnu može ponegdje spustiti i blizu nule, a danju ostaje djelomično sunčano uz popodnevni 20-ak stupnjeva u unutrašnjosti i oko 25°C na Jadranu.





U drugom dijelu četvrtka i noći na petak prolazno naoblačenje donijet će nešto kiše, a zatim bi kraj tjedna ponovno trebao biti suh i sunčaniji.