prosvjed u 17 gradova
Potresna svjedočanstva žrtava nasilja: "Socijalna služba mu je dala adresu na kojoj živim"
Zbog niza propusta koji su prethodili ubojstvu žene u Slatini, u 17 hrvatskih gradova održani su prosvjedi na kojima su građani i aktivisti zatražili hitne promjene u sustavu zaštite od nasilja u obitelji.
Prosvjednici upozoravaju da postojeći sustav ne štiti dovoljno žrtve te traže, među ostalim, da se nasilje u obitelji iz prekršajne prebaci u kaznenu sferu. U Zagrebu su se okupili ispred Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, dok su iz Splita ministru Alenu Ružiću poručili da je njegov pristup neempatičan i socijalno neosjetljiv.
"Moramo izaći iz sfere prekršaja i nasilja u obitelji i, kako god bilo, treba ući u sferu isključivo kazne i kaznenog zakona", poručila je Mirjana Kučer iz udruge Domine.
Traže odgovornost za propuste
Slučaj ubojstva majke šestero djece iz Slatine ponovno je otvorio pitanje odgovornosti institucija. Utvrđeni su propusti policije i državnog odvjetništva, dok se još provjerava je li bilo propusta u sustavu socijalne skrbi.
Ženska mreža Hrvatske traži da se utvrdi odgovornost svih koji su sudjelovali u postupanju prema žrtvi, prenosi Dnevnik.hr.
"Tražimo da se konkretno za slučaj ubojstva žene u Slatini utvrdi odgovornost svih i da odgovaraju oni koji su odgovorni za propuste u tom slučaju", kazala je Sanja Juras, izvršna koordinatorica Ženske mreže Hrvatske.
Aktivisti traže bolji nadzor, kvalitetnije procjene rizika, snažniji zakonski okvir i veću edukaciju policije, pravosuđa i socijalnih službi.
"Tražimo da se reagira i da se ne bojimo žrtvama reći da prijave. Kada im kažemo da prijave nasilje, sustav mora na to reagirati", poručila je umjetnica i aktivistica Arijana Lekić-Fridrih.
Kritike na račun ministra
Prosvjednici su posebno kritizirali izjavu ministra Ružića nakon ubojstva, kada je govorio o tome da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza.
Aktivistica Dorotea Šušak ocijenila je da se time odgovornost prebacuje na žrtvu, koja je možda mjere povukla zbog straha od odmazde ili za vlastiti život i život svoje djece.
"Onaj čija je nadležnost sve ovo zajedno, da ministar okrivljava žrtvu zato što se nije spasila", poručila je Šušak.
Mirjana Kučer smatra da je stanje u sustavu dodatno pogoršano načinom na koji mu se pristupa.
"Čini mi se da smo dolaskom jednog neempatičnog, socijalno neosjetljivog, needuciranog ministra načinili korak natrag", rekla je.
Žrtve: "Tri godine tražim pomoć"
Na prosvjedima su govorile i žene koje su uspjele pobjeći od nasilnika, ali tvrde da im institucije ni nakon toga nisu pružile odgovarajuću zaštitu.
Jedna od njih ispričala je kako je prije dva mjeseca dobila stan kao žrtva obiteljskog nasilja te izričito zatražila da se njezina adresa ne otkriva bivšem partneru. Ipak, tvrdi da je on prošlog tjedna dobio dokument socijalne službe u kojem je navedena adresa na kojoj živi.
"Tražim podršku od sustava već tri godine, ja je dobila nisam. Podršku sam našla od udruga", rekla je.
Ministar Ružić poručio je da je spreman unaprijediti sustav na svim razinama. Najavio je uspostavu nacionalnog sustava kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi, a prvi rezultati pilot-projekta trebali bi biti vidljivi za oko 90 dana.
U slučaju ubojstva žene u Slatini policija je nasilnika u srpnju prijavila zbog fizičkog i verbalnog nasilja počinjenog u prisutnosti djece. Na Općinskom sudu u Virovitici nepravomoćno je kažnjen s 600 eura.
Prosvjednici su upozorili da upravo takav pristup nasilju, u kojem se ono tretira kao prekršaj, može dodatno ugroziti žrtve i ne spriječiti eskalaciju nasilja
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