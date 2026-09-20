Kao u Disneyjevom filmu: Kako su tri divlja psa prošla odiseju od 4.000 km

Njihovo epsko putovanje gotovo je jednako pješačenju cijelom dužinom Čilea, a dulje je i od čuvene migracije gnuova i zebri preko Serengetija u istočnoj Africi. Prethodni rekord iznosio je 3891 kilometar, a također su ga postavili afrički divlji psi koji su se 2012. kretali između Lolionda, u okrugu Ngorongoro na sjeveru Tanzanije, i Nacionalnog parka Tsavo West na jugu Kenije.