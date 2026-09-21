Počinje najveći diplomatski događaj godine: Ove teme su u središtu pozornosti

Glavni tajnik UN-a António Guterres rekao je da bi volio da kineski predsjednik Xi Jinping sudjeluje na zasjedanju, ali da ne sumnja u njegovu predanost multilateralizmu i ulozi UN-a. U međuvremenu, objavljeno je da će kineski čelnik boraviti u SAD-u od 23. do 25. rujna na poziv Donalda Trumpa.