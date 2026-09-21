Opća skupština UN-a
Počinje najveći diplomatski događaj godine: Ove teme su u središtu pozornosti
U New Yorku počinje jedan od najvažnijih diplomatskih događaja godine – Opća skupština Ujedinjenih naroda. U sjedište UN-a stižu brojni svjetski čelnici i diplomati, a ovogodišnje zasjedanje održava se u sjeni ratova, novih geopolitičkih napetosti, financijskih problema organizacije i sve većeg utjecaja umjetne inteligencije.
Ovogodišnja tema je „Obnova povjerenja, upravljanje transformacijom: Ujedinjeni narodi koji isporučuju rezultate za sve“. Posebnu pozornost privlačit će sastanci svjetskih čelnika na marginama Opće skupštine, gdje se često vode razgovori koji ne dolaze do službenih govornica, piše CNN.
Trump i brojni važni sastanci
Američki predsjednik Donald Trump trebao bi se u New Yorku sastati s čelnicima arapskih država Perzijskog zaljeva. Razgovarat će se o idućoj fazi rata s Iranom, tvrde američki dužnosnici.
Tijekom tjedna predviđen je i sastanak Trumpova Odbora za mir, tijela koje bi trebalo sudjelovati u obnovi Gaze. Trump je ranije sugerirao da bi taj odbor u budućnosti mogao zamijeniti UN, što dodatno privlači pozornost na njegovu ulogu.
Francuska će, prema diplomatskim izvorima, organizirati i novi sastanak posvećen rješenju o dvije države za izraelsko-palestinski sukob. Francuska i nekoliko drugih zapadnih zemalja prošle su godine tijekom Opće skupštine najavile priznanje Države Palestine.
U New York bi trebao stići i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će se sastati s Trumpom. Istodobno se očekuje susret američkog državnog tajnika Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova.
Tko će govoriti pred svjetskim čelnicima?
Opća skupština poznata je i po govorima državnika, ali pažnju nerijetko privuku i reakcije u dvorani.
Među istaknutim govornicima bit će brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodríguez.
Posebno će biti zanimljiv nastup iranskog predsjednika Masouda Pezeškiana. Iran će poslati svoju glavnu delegaciju u New York, unatoč tome što je zemlja istodobno uključena u izravan sukob sa Sjedinjenim Državama.
Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas ponovno nije dobio američku vizu pa se očekuje da će se Općoj skupštini obratiti videovezom.
Glavni tajnik UN-a António Guterres rekao je da bi volio da kineski predsjednik Xi Jinping sudjeluje na zasjedanju, ali da ne sumnja u njegovu predanost multilateralizmu i ulozi UN-a. U međuvremenu, objavljeno je da će kineski čelnik boraviti u SAD-u od 23. do 25. rujna na poziv Donalda Trumpa.
Guterresu posljednja Opća skupština
Ovogodišnje zasjedanje bit će posljednje za Antónija Guterresa na mjestu glavnog tajnika UN-a. Mandat mu završava krajem godine, a već se intenzivno govori o njegovu nasljedniku.
Među kandidatima je i bivša potpredsjednica Kostarike Rebeca Grynspan, koja je prema neformalnom glasovanju u Vijeću sigurnosti trenutno u blagoj prednosti. Sjedinjene Države još nisu službeno podržale nijednog kandidata.
Guterres je velik dio svoje posljednje konferencije za novinare posvetio umjetnoj inteligenciji. AI će biti jedna od važnijih tema ovogodišnje Opće skupštine, a tijekom tjedna održat će se niz sastanaka posvećenih digitalnoj suradnji i utjecaju umjetne inteligencije.
UN i dalje suočen s financijskim problemima
Opća skupština održava se u nešto stabilnijoj financijskoj situaciji nego prošle godine, kada se UN suočavao s ozbiljnom proračunskom krizom.
Sjedinjene Države nedavno su uplatile 827 milijuna dolara članarine i drugih dugovanja, iako prema navodima iz teksta još duguju oko četiri milijarde dolara.
Istodobno se ponovno postavlja pitanje koliko UN danas može utjecati na međunarodne krize. Trump je prošle godine pred Općom skupštinom otvoreno propitivao svrhu organizacije, tvrdeći da UN ne koristi dovoljno svoj potencijal.
Analitičari, međutim, ističu da UN i dalje ima jedinstvenu ulogu jer je riječ o organizaciji koja okuplja gotovo sve države svijeta i pruža forum za pregovore, rješavanje sukoba i dogovaranje međunarodnih pravila.
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