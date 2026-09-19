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Znate li što je "brucoška gripa"? Stručnjaci objasnili fenomen
Početak akademske godine za mnoge studente ne znači samo nova predavanja, upoznavanje ljudi i studentske zabave. U rujnu se često pojavljuje i ono što Britanci nazivaju "freshers' flu", odnosno "brucoška gripa". Stručnjaci objašnjavaju zašto se studenti početkom akademske godine tako često razbolijevaju.
Pretraživanja tog izraza na Googleu posljednjih su dana porasla za čak 1100 posto. Sličan se obrazac ponavlja svakog rujna već desetak godina, a rekord je zabilježen 2021. godine. No, unatoč nazivu, stručnjaci upozoravaju da najčešće uopće nije riječ o pravoj gripi.
Nije nužno gripa
Profesor Ed Hutchinson sa Sveučilišta u Glasgowu objašnjava da se riječ "gripa" u svakodnevnom govoru često koristi za različite bolesti i simptome, iako se medicinski gripa odnosi na infekciju virusima influence, piše Huff Post.
U ovo doba godine, na sjevernoj hemisferi, broj slučajeva prave gripe obično je nizak i raste kasnije tijekom zime. Zbog toga je mnogo vjerojatnije da su simptomi koje studenti nazivaju "brucoškom gripom" posljedica neke druge respiratorne infekcije.
Među mogućim uzročnicima je SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje koronavirus, ali i rinovirus, jedan od najčešćih uzročnika prehlade. Prema podacima britanske zdravstvene službe, broj slučajeva koronavirusa početkom rujna porastao je 38 posto u odnosu na prethodni tjedan.
Zašto se toliko brzo širi?
Stručnjaci ističu nekoliko razloga. Studenti na početku akademske godine dolaze iz različitih dijelova zemlje i počinju živjeti u zajedničkim prostorima, primjerice studentskim domovima. Tako se odjednom susreću s velikim brojem ljudi i virusima s kojima se njihov imunosni sustav možda ranije nije susreo.
Situaciju dodatno mogu pogoršati neprospavane noći, stres, promjena okruženja, drugačiji ritam života i veća količina alkohola.
"Biti umoran i pod stresom može oslabiti imunosni sustav", upozorava Hutchinson.
Dobra je vijest da su infekcije koje se najčešće kriju iza "brucoške gripe" uglavnom kratkotrajne te se većina ljudi brzo oporavi.
Simptomi mogu biti vrlo slični
COVID-19 može uzrokovati temperaturu, kašalj, umor, glavobolju, bolove u tijelu, grlobolju, začepljen nos, gubitak ili promjene osjeta mirisa i okusa, nedostatak zraka, mučninu i proljev.
Rinovirus, pak, najčešće izaziva kašalj, kihanje, curenje i začepljenost nosa, grlobolju, glavobolju, bolove u tijelu i temperaturu.
Zbog preklapanja simptoma ponekad nije lako znati koja je infekcija u pitanju samo na temelju toga kako se osoba osjeća.
Jedan simptom ne treba ignorirati
Stručnjaci posebno upozoravaju studente da ne pripisuju baš svaki osjećaj bolesti "brucoškoj gripi".
Mlade osobe, osobito one koje tek počinju studirati i žive u zajedničkom smještaju, mogu biti izložene i meningitisu, koji se može širiti bliskim ili učestalim kontaktom, kašljanjem, kihanjem i ljubljenjem.
Rani simptomi meningitisa mogu izgledati poput gripe ili čak mamurluka, zbog čega ih je lako pogrešno protumačiti.
Među znakovima za uzbunu su visoka temperatura uz hladne šake i stopala, povraćanje, izrazita pospanost ili teško buđenje, jaka bol u mišićima ili glavi, blijeda i mrljasta koža, osip koji ne blijedi pod pritiskom, ukočen vrat, osjetljivost na svjetlo, napadaji te zbunjenost i razdražljivost.
Ako se pojave takvi simptomi, preporuka je odmah potražiti liječničku pomoć.
Kako smanjiti rizik?
Profesor John Tregoning s Imperial Collegea u Londonu savjetuje studentima da se drže osnovnih mjera koje su mnogi usvojili tijekom pandemije.
To znači redovito prati ruke, pokriti usta i nos pri kašljanju i kihanju te, kada je moguće, boraviti u dobro prozračenim ili otvorenim prostorima.
Važno je i provjeriti jesu li cijepljenja ažurirana, uključujući cjepivo protiv gripe za osobe kojima se ono preporučuje. Ako se ipak razbolite, stručnjaci savjetuju izbjegavanje prenapučenih zatvorenih prostora i dovoljno vremena za odmor i oporavak.
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