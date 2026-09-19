Znate li što je "brucoška gripa"? Stručnjaci objasnili fenomen

Među znakovima za uzbunu su visoka temperatura uz hladne šake i stopala, povraćanje, izrazita pospanost ili teško buđenje, jaka bol u mišićima ili glavi, blijeda i mrljasta koža, osip koji ne blijedi pod pritiskom, ukočen vrat, osjetljivost na svjetlo, napadaji te zbunjenost i razdražljivost.