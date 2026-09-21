"Feritinsko lice"
Nedostatak željeza može se vidjeti i na licu: Obratite pažnju na ove znakove
Nedostatak željeza može se pokazati nizom naizgled uobičajenih promjena, a neke od njih mogu biti vidljive i na licu.
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Naše lice ponekad može otkriti više o stanju organizma nego što mislimo. Nedostatak željeza pritom se može dugo skrivati iza simptoma koje često pripisujemo stresu, užurbanom načinu života ili neispavanosti.
Posebno se mogu primijetiti promjene na licu. Koža može izgubiti uobičajenu svježinu i postati bezlična ili sivkasta, dok podočnjaci mogu biti izraženiji. Uz to se kod nekih ljudi mogu pojaviti suha koža, ispucale usnice ili kutovi usana, a lice može djelovati nešto upalije.
"Feritinsko lice"
Zbog takvih znakova uvriježio se izraz "feritinsko lice". U pozadini tog izraza nalazi se feritin, protein povezan sa zalihama željeza u organizmu. Njegova niska razina može upućivati na to da se zalihe željeza postupno smanjuju.
Željezo je važno za funkcioniranje hemoglobina, koji omogućuje prijenos kisika kroz tijelo, pa se njegov nedostatak ne mora nužno očitovati samo izvana.
S vremenom se mogu pojaviti i umor, glavobolja, vrtoglavica ili nedostatak zraka, osobito kada je nedostatak izraženiji i razvije se anemija.
Ipak, nijedan od tih simptoma sam po sebi ne znači da je uzrok upravo nedostatak željeza. I podočnjaci i promjene na koži mogu imati brojne druge uzroke, od genetike i dobi do stresa i nedostatka sna, piše portal life.hu.
Zato "feritinsko lice" nije medicinska dijagnoza na temelju koje se samo prema izgledu može utvrditi što se događa u organizmu. Ako se više navedenih simptoma pojavljuje istodobno ili traju dulje vrijeme, odgovor može dati krvna pretraga. Liječnik njome, među ostalim, može provjeriti razinu feritina i procijeniti jesu li zalihe željeza doista smanjene.
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