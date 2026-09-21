Inspekcija u salonima diljem Hrvatske: Postoji opasnost za zdravlje, prijete im paprene kazne

Ćipić navodi da je na terenu već 17 godina, a broj lasera za uklanjanje dlačica u tom je razdoblju porastao za čak 400 posto: "Na terenu ima svega i svačega. Stranke koje uredno rade sve iz godine u godinu, do onih koji ne znaju da je taj pravilnik na snazi, pa sve do onih koji znaju i ignoriraju ga iz godine u godinu.