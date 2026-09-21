"Tržište nije regulirano"
Inspekcija u salonima diljem Hrvatske: Postoji opasnost za zdravlje, prijete im paprene kazne
Sanitarna inspekcija bila je u salonima za lasersko uklanjanje dlaka diljem Hrvatske! Njih čak 17 posto nisu imali potrebne dozvole ni odobrenja. Prijete im kazne od najmanje 20 tisuća eura, a ono što je najvažnije je da postoji velika opasnost za zdravlje!
Tržište laserskih uređaja za uklanjanje dlačica posljednjih godina bilježi snažan rast, no stručnjaci upozoravaju da nisu svi uređaji provjereni, niti svi saloni imaju potrebne dozvole. Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata nadzirala je 112 salona diljem Hrvatske, a u čak 17 posto njih utvrđene su nepravilnosti.
Ako laserskim uređajem rukuje nestručna osoba, on može biti opasan ne samo za neželjene dlačice, već i za zdravlje. Dermatovenerologinja Dora Barić za RTL upozorava da je tržište laserskih uređaja nedovoljno regulirano.
"Tržište nije regulirano"
"Tržište svakako nije regulirano, jako je puno aparata. Također postoje kopije aparata koje su gotovo identične najpoznatijim laserskim uređajima. Rušenjem cijena na tržište dolazi jako puno neprovjerenih uređaja", kaže Barić.
Da problem postoji, potvrdio je i nadzor sanitarne inspekcije Državnog inspektorata. Inspektori su diljem Hrvatske obišli 112 salona, a u 17 posto njih utvrđeno je da nisu imali potrebne dozvole i odobrenja. Zbog nepravilnosti je zapečaćeno 19 uređaja, a protiv vlasnika salona pokrenuti su prekršajni postupci i izdani prekršajni nalozi. Kazne mogu doseći 20 tisuća eura, dok zeleno svjetlo za uporabu uređaja daje laboratorij ovlašten od Ministarstva zdravstva.
"Mi smo nešto poput tehničkog pregleda za automobile"
Bruno Ćipić, suvlasnik akreditiranog laboratorija za ispitivanje izvora optičkog zračenja, objašnjava proceduru: "Mi smo nešto poput tehničkog pregleda za automobile. Dakle, temeljem našeg izvješća o sukladnosti s pravilnikom, stranka zatraži rješenje za rad s izvorom optičkog zračenja od Ministarstva zdravstva."
Poseban problem predstavljaju uređaji višestruko nižih cijena, koji su često neprovjereni. Na tržištu je posljednjih godina, upozoravaju uvoznici, došlo do velikog porasta jeftinih uređaja iz Kine.
"Zadnjih nekoliko godina nastao je takav bum tih kineskih jeftinih uređaja da je živa pomutnja nastala po tom pitanju lasera na ovom tržištu", kaže uvoznik lasera Toma Vidošević.
Opekline, infekcije, pa čak i sljepoća
Stručnjaci upozoravaju da nepravilno korištenje lasera može imati ozbiljne posljedice. Barić ističe da su među najčešćim nuspojavama opekline, koje mogu biti od blagih do iznimno jakih: "Najčešća nuspojava su opekline. One mogu biti od blagih do iznimno jakih, mogu izazvati sekundarne infekcije, a od nekih ozbiljnijih mogu uzrokovati oštećenje vida, pa čak i sljepoću."
Ćipić navodi da je na terenu već 17 godina, a broj lasera za uklanjanje dlačica u tom je razdoblju porastao za čak 400 posto: "Na terenu ima svega i svačega. Stranke koje uredno rade sve iz godine u godinu, do onih koji ne znaju da je taj pravilnik na snazi, pa sve do onih koji znaju i ignoriraju ga iz godine u godinu.
Tretmani stoje od 50 do 150 eura
Cijene tretmana uklanjanja dlačica laserom kreću se od 50 do 150 eura, a potražnja za njima je velika. No uz glatku kožu, stručnjaci ističu da bi prioritet trebalo biti zdravlje korisnika. "To i je najvažnije, tako da mi nije jasno na koji način i pod kojim uvjetima ti uređaji uđu u Hrvatsku i tu bi tome trebalo stati na kraj“, poručuje Vidošević.
Na problem upozoravaju i iz Ceha frizera i kozmetičara Udruženja obrtnika Zagreba. Predsjednica Ceha Antonija Tretinjak kaže da se posljednjih godina pojavio velik broj novih salona koji su snižavanjem cijena utjecali na tržište. "Zato nam je bitno što će sada i korisnici takvih usluga biti upoznati s tim da moraju postojati naljepnice Ministarstva zdravstva da je aparat certificiran, jer je to ono što je bitno i što daje rezultate", kaže Tretinjak.
Iz Ministarstva zdravstva potvrđuju da je tijekom 2026. godine izdano 850 dozvola za uporabu uređaja, uz kontinuirani rast broja zahtjeva. Svake godine bilježi se oko 20 zahtjeva više. Za korisnike je stoga, prije samog tretmana, važno provjeriti ima li salon potrebne dozvole i je li uređaj propisno certificiran.
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