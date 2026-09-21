Tko će dati premijera u slučaju pobjede - Možemo ili SDP? Evo što kaže Sandra Benčić

"U Zagrebu se 35 godina nije radilo apsolutno ništa da bi se napravio centar za gospodarenje otpadom (CGO), što je preduvjet zatvaranja Jakuševca. Nakon što su nas kroz prvu godinu mandata vozali jer se promijenili tri ili četiri ministra, uspjeli smo doći do toga da idemo na natječaj dizajna i izvedbe Centra. Jesmo li sretni što to toliko traje? Nismo. Nisu ni građani. Ali, u zakonodavnim okvirima koji su nam zadani, ovo je veliki uspjeh. To je ključni moment i veseli nas što ćemo uskoro zatvoriti Jakuševec. Bio nam je to, i ostao, ključni moment. Uz to, uklonili smo smeće s ulica i značajno smo povećali razdvajanje otpada pa su količine koje idu na Jakuševec smanjene."