KOALICIJSKI SPORAZUM
Tko će dati premijera u slučaju pobjede - Možemo ili SDP? Evo što kaže Sandra Benčić
Saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo) u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem komentirala je suradnju sa SDP-om, ali i druge ključne teme.
Vlada je trošarine na dizelsko gorivo dodatno snizila za tri centa, čime su one spuštene deset centa po litri ispod minimuma propisanog direktivom Europske unije. Ministar financija Tomislav Ćorić tvrdi da manevarski prostor još postoji i da će se o tome pregovarati.
"Manevarski prostor je vrlo mali jer smo puno toga iskoristili. Vrijedi pregovarati na razini Europske unije, ali treba reći da je dio dizanja cijena neopravdan. Primjerice, cijene hrane rastu iako se rast cijena goriva nije reflektirao na njih. Niti padaju cijene hrane ako padaju cijene goriva", započela je Benčić pa nastavila:
"Ne možemo živjeti od nadanja. Dokle određenima sukob ide u korist, mi ostali ćemo plaćati cijenu. Takve izjave i stavove ne vidimo u našoj vanjskoj politici, a trebali bismo ih vidjeti."
Javni dug je porastao za gotovo pet milijardi eura i sad je gotovo 55 milijardi eura, a ministar kaže da je to irelevantno.
"Naravno da nije irelevantno, ministar i njegov šef Plenković to stalno rade, poznati su dedramatizatori pa pokušavaju smanjiti važnost informacije. Naravno da će podatak za prvi kvartal ući u podatke za čitavu godinu pa ćemo vidjeti njegov utjecaj. Kad imamo pitanje javnog duga i zaduživanja nije samo koliko nego i za što. Kad se država zadužuje kako bi podigla kvalitetu života i ekonomije, to je pozitivno, ali nije dobro to raditi kako bi se stvorio privid boljeg života. Kad im se prikažu stvarne brojke, kao one o siromaštvu ili nemogućnosti kupovine stanova i uz iznadprosječne plaće... tada govore da oporba diže paniku. O otpadu im govorimo godinama, a oni tvrde da oporba diže paniku. Ne, oporba pokušava prikazati stvarnu sliku."
Možemo i SDP su predstavili platformu za pregovore, nakon čega stiže i program, a HDZ je skrenuo pažnju na to da u sedam tema nema poduzetništva.
"Rekla bih da HDZ nije dobro slušao jer je jedna od ključnih stvari transformacija gospodarstva, s nekretninsko-rentijerskog na proizvodno-izvozni. Da bismo to napravili, moramo preusmjeriti tokove novca i reformirati određene institucije, kao i njihove uloge u gospodarstvu. Prije svega, ulogu HBOR-a i HPB, dvije poluge koje trebamo koristiti kako bi sredstva krenula prema industriji i dizanju vrijednosti hrvatskih proizvoda, a da se smanje ulaganja u nekretninske špekulacije", istaknula je Benčić pa nastavila:
"Sad ću vam reći ključne razlike između nas i njih. HDZ je uzeo 135 milijuna eura iz europskih fondova da bi bespovratno to dao za izgradnju hotela i apartmana. Na to su trošili novac iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kako to čini Hrvatsku otpornijom? Je li turizam u Hrvatskoj rizična investicija? Imati hotel na hrvatskoj obali? Imati apartmane na Žnjanu? To nije rizik. Kakvu podršku daju hrvatskoj industriji? Kad vidite gdje ide novac i što se porezno oslobađa, a kad vidite gdje ne ide i što se manje porezno rasterećuje, vidite ekonomski model HDZ-a. Špekulativni, a mi želimo proizvodni. To je ono što ćemo promijeniti."
Primjer Zagreba
Iz HDZ-a se neće složiti s time i pritom nabrojati brojne pozitivne primjere.
"Oni postoje jer su imali podršku. Neki. A neki jer posluju na povjerenje i entuzijazam. Kad pričate s ljudima iz uspješnih tvrtki reći će da uspijevaju usprkos državi, za koju smatraju da im sve otežava. Pa mi ne možemo krumpir ili luk sami proizvesti, nemamo svoje mlijeko, koliko su uništili poljoprivredu. U našem programu gledamo koji su uspješni dijelovi hrvatske industrije i kako na njoj raditi uspješnu industrijsku politiku. No, ključno je donijeti političke odluke koje garantiraju da Hrvatska ne bude smetlište europske ekomafije. Ćorić kaže da je smeće lukrativni biznis i da će u njemu postojati kriminal, a mi to nećemo dopustiti."
Kritičari kao primjer navode nemogućnost rješenja problema u Zagrebu.
"U Zagrebu se 35 godina nije radilo apsolutno ništa da bi se napravio centar za gospodarenje otpadom (CGO), što je preduvjet zatvaranja Jakuševca. Nakon što su nas kroz prvu godinu mandata vozali jer se promijenili tri ili četiri ministra, uspjeli smo doći do toga da idemo na natječaj dizajna i izvedbe Centra. Jesmo li sretni što to toliko traje? Nismo. Nisu ni građani. Ali, u zakonodavnim okvirima koji su nam zadani, ovo je veliki uspjeh. To je ključni moment i veseli nas što ćemo uskoro zatvoriti Jakuševec. Bio nam je to, i ostao, ključni moment. Uz to, uklonili smo smeće s ulica i značajno smo povećali razdvajanje otpada pa su količine koje idu na Jakuševec smanjene."
Možemo je na državnoj razini junior partner, a SDP je prošao kroz turbulentno razdoblje posljednjih godina pa ostaje pitanje kako postaviti međusobni odnos.
"Uvijek smo se, u svim pregovorima i razgovorima, držali osnovnih uzusa. Veći partner je veći partner i to je tako. SDP-ova infrastrukturna mreža je šira i u ovom trenutku jača. Moram reći da mi ni ne razgovaramo na toj razini, tko je veći ili manji. Upregnuli smo sve snage da zajedno dizajniramo program koji nije samo koalicijski sporazum nego budući program vlade. Razgovaramo na istoj razini. Naravno da nismo mogli na press konferenciji iznijeti sve detalje i pokriti sva polja, ali to su sve stvari o kojima ravnopravno razgovaramo. Što se tiče premijerske pozicije, prirodno je da jača stranka daje kandidata za premijera i to je SDP. Taj dio nije uopće upitan."
Benčić naglašava da česti vidi tekstove koji Možemo sugeriraju da SDP ne bi trebao imati glavnu riječ i premijersku poziciju.
"Često u tome vidim potpis HDZ-a, koji želi tu vrstu razdora. Ali, bad news dečki, to se neće dogoditi jer smo jako posvećeni tome da ovo završi dobro, da završi koalicijskim sporazumom koji će rezultirati novom vladom", zaključila je Sandra Benčić.
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