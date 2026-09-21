Nakon dvije teške godine dolazi bolje razdoblje za ova četiri horoskopska znaka

Astrologinja Amy Demur smatra da je mladi Mjesec u Djevici, koji je nastupio 10. rujna, za pojedine znakove označio svojevrsnu prekretnicu. Nakon razdoblja ljubavnih razočaranja, problema na poslu ili financijskih izazova, pred njima bi, prema ovom astrološkom tumačenju, trebalo biti razdoblje s više prilika i zadovoljstva, piše Nova.rs.