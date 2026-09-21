Mladi Mjesec prekretnica
Nakon dvije teške godine dolazi bolje razdoblje za ova četiri horoskopska znaka
Nakon dvije godine emocionalnih uspona i padova, prema astrološkim tumačenjima, za četiri horoskopska znaka počinje mirnije i povoljnije razdoblje.
Oglas
Astrologinja Amy Demur smatra da je mladi Mjesec u Djevici, koji je nastupio 10. rujna, za pojedine znakove označio svojevrsnu prekretnicu. Nakon razdoblja ljubavnih razočaranja, problema na poslu ili financijskih izazova, pred njima bi, prema ovom astrološkom tumačenju, trebalo biti razdoblje s više prilika i zadovoljstva, piše Nova.rs.
Blizanci
Blizanci bi, prema Demur, trebali ostaviti iza sebe dvogodišnje razdoblje emocionalnih razočaranja.
Neki su možda doživjeli prekid, izdaju ili duboku povredu od osobe do koje im je bilo stalo. No astrologinja smatra da sada počinje nova faza njihova ljubavnog života.
Pred Blizancima bi mogla biti ozbiljnija i stabilnija veza, osobito ako su spremni ostaviti iskustva iz prošlosti iza sebe. Nakon svega što su prošli, prema ovom tumačenju, mogli bi privući odnos u kojem će dobivati više pažnje i poštovanja.
Djevica
Za Djevice su posljednje dvije godine, prema astrološkom tumačenju, bile posebno zahtjevne. Problemi su se navodno pojavljivali na više područja – od ljubavi i karijere do financija.
Mladi Mjesec u njihovu znaku sada bi trebao označiti novi početak.
Astrologinja smatra da Djevice ulaze u razdoblje u kojem bi se trud iz prethodnih godina mogao početi isplaćivati. Područja života koja su im ranije donosila probleme sada bi mogla postati izvori novih prilika.
Strijelac
Strijelci bi nakon dvije godine profesionalnih izazova napokon mogli osjetiti rezultate svojeg rada.
Prema Demur, mnogi su u prethodnom razdoblju ulagali puno energije u posao, ali nisu dobili novac, priznanje ili napredovanje kojem su se nadali.
Astrologinja zato početak nove faze povezuje upravo s karijerom. Pred Strijelcima bi, prema njezinu tumačenju, mogla biti godina novih poslovnih prilika, uspjeha i financijskog napretka.
Ribe
Ribe su, prema ovom astrološkom tumačenju, posljednje dvije godine također prolazile kroz emocionalno zahtjevno razdoblje.
Neki pripadnici ovog znaka možda su se suočili s prekidima ili udaljavanjem od bliskih osoba. No upravo su ih ta iskustva, smatra Demur, mogla naučiti prepoznati odnose koji im ne odgovaraju.
Sada bi Ribe mogle biti otvorenije za zdraviji i kvalitetniji odnos. Astrologinja smatra da bi u njihov život mogla ući osoba spremna pružiti im vrijeme, pažnju i emocionalnu podršku koju žele.
NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas