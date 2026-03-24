Zašto kraj rata neće tako brzo vratiti cijene goriva u normalu?

Aliko Dangote, osnivač Dangote Groupa, koji posjeduje rafinerije nafte u Nigeriji, rekao je u ponedjeljak za CNN-ovu Eleni Giokos da će trebati najmanje šest mjeseci da se opskrba naftom vrati u „normalu“ nakon završetka rata. Cijene nafte tada bi se mogle stabilizirati, ali bi vjerojatno ostatak godine ostale na razini od 75 do 80 dolara, rekao je.