Zašto kraj rata neće tako brzo vratiti cijene goriva u normalu?

Kraj rata s Iranom, kad jednom do njega dođe, donijet će trenutačno olakšanje tržištima nafte i prirodnog plina, ali mogli bi proći mjeseci prije nego što se cijene vrate na razine na kojima su bile prije početka sukoba.
Za početak, brodarske kompanije i njihovi osiguravatelji morat će steći povjerenje da je sigurno ploviti kroz ključni Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi oko petine svjetske opskrbe naftom. A čak i kada se ponovno uspostavi promet tankera, trebat će vremena da se riješi zaostatak: gotovo 2.000 plovila zarobljeno je u susjednom Perzijskom zaljevu, prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji, prenosi CNN.
Rat je također zatvorio mnoge naftne i plinske objekte, a ponovna uspostava proizvodnje mogla bi potrajati nekoliko tjedana. „Nije kao da pritisnete prekidač i sve se vrati online“, rekla je Anne-Sophie Corbeau, istraživačica u Centru za globalnu energetsku politiku na Sveučilištu Columbia, za CNN.
Još gore, napadi na proizvodne lokacije znače da bi povratak na prijašnje razine proizvodnje mogao potrajati mjesecima, pa čak i godinama. QatarEnergy, najveći svjetski proizvođač ukapljenog prirodnog plina, prošlog je tjedna objavio da su iranski raketni napadi na njegove objekte smanjili izvozni kapacitet za 17% te da će popravci trajati do pet godina.
Mjeseci za oporavak opskrbe
Aliko Dangote, osnivač Dangote Groupa, koji posjeduje rafinerije nafte u Nigeriji, rekao je u ponedjeljak za CNN-ovu Eleni Giokos da će trebati najmanje šest mjeseci da se opskrba naftom vrati u „normalu“ nakon završetka rata. Cijene nafte tada bi se mogle stabilizirati, ali bi vjerojatno ostatak godine ostale na razini od 75 do 80 dolara, rekao je.
Za usporedbu, barelom nafte trgovalo se po cijeni od 73 dolara prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran 28. veljače. WTI, američki referentni standard, iznosio je 67 dolara po barelu. Cijene nafte počele su rasti i prije rata, s oko 60 odnosno 57 dolara na početku godine, kako su rasle napetosti između Sjedinjenih Država i Irana.
U Sjedinjenim Državama cijene benzina posljednjih su tjedana naglo porasle zbog viših cijena nafte. Vjerojatno će padati znatno sporije nego što su rasle.
