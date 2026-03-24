Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da su u tijeku razgovori s Iranom kako bi se “utvrdilo može li se postići širi sporazum”, rekavši da “ovaj put Iran misli ozbiljno; žele postići nagodbu. Žele mir”. Teheran je te tvrdnje odbio, nazvavši ih "lažnim vijestima"
Teheran je zanijekao da se vode razgovori sa Sjedinjenim Državama, a predsjednik iranskog parlamenta rekao je da su takve tvrdnje “lažne vijesti” koje se “koriste za manipulaciju financijskim i naftnim tržištima”.
Jučer su se tijekom dana nastavili sporadični okršaji između Hezbolaha i IDF-a na jugu Libanona dok danas ujutro stižu izvješća o novim žrtvama u izraelskim napadima na istočni Iran.
REUTERS / Mohamed Azakir
U.S. Navy/Handout via REUTERS
Reuters/Alaa Al-Marjani
Truth Social
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
REUTERS/Willy Kurniawan
REUTERS/Tyrone Siu
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
REUTERS/Mussa Qawasma
CENTCOM via X/Handout via REUTERS
REUTERS/Hannah McKay REFILE
Screenshot/X
REUTERS/Karamallah Daher
REUTERS/Toby Shepheard
REUTERS/Ronen Zvulun
REUTERS/Roei Kastro
Ilan Assayag/REUTERS
Ilan Assayag/REUTERS
IDF/X
REUTERS/Ronen Zvulun
REUTERS/Ronen Zvulun
Tyrone Siu/REUTERS
89 Objava
22:46
prije 12 min.
Papa: Rat u Iranu postaje sve gori i gori
Papa Lav XIV. izrazio je zabrinutost zbog rastućeg neprijateljstva tijekom eskalirajućeg rata u Iranu, ponavljajući pozive na prekid vatre.
Prvi američki papa požalio se što "mržnja raste, a nasilje je sve gore i gore". Sjedinjene Države planiraju poslati tisuće vojnika na Bliski istok.
"Želim obnoviti apel za prekid vatre. Treba raditi na miru, ali ne oružjem, već dijalogom", rekao je novinarima dok je napuštao svoju rezidenciju u Castel Gandolfu u Italiji.
Dodao je kako je više od milijun osoba raseljeno i mnogo mrtvih. "Pozivam sve strane da istinski surađuju kroz dijalog kako bi riješile probleme", istaknuo je.
Lav XIV., poznat po pažljivom biranju riječi, posljednjih je dana pojačao pozive za prekid vatre. U nedjelju je rekao da je sukob "skandal za cijelo čovječanstvo".
22:34
prije 25 min.
Vedran Obućina: Vojni napad Izraela i SAD-a na Iran su agresija
Politolog i starokatolički svećenik Vedran Obućina izjavio je navečer na tribini "Sociološki quodlibet", Odjela za sociologiju Matice hrvatske, da su vojni napadi Izraela i SAD-a na Iran agresija.
Ako je vjerovati omanskom ministru vanjskih poslova, njemačkom ministarstvu vanjskih poslova i američkom State Departmentu dogovor između SAD-a i Irana na pregovorima je već bio napravljen.
Nekoliko sati nakon toga, dodao je, počeo je napad na Iran. U nekoliko se prvih dana promijenilo barem pet razloga zašto je došlo do napada na Iran, rekao je i dodao kako još ni danas ne znamo realno koji je razlog napada na Iran.
Ja uvijek kažem, naglasio je, da je Iran napadnut zato jer ima nuklearno oružje, a Sjeverna Koreja i Rusija nisu napadnuti jer imaju nuklearno oružje. Sad si možete razmisliti što to znači, rekao je Obućina.
Od 2001. i napada na SAD međunarodno pravo je jedna čudna biljka, ocijenio je i dodao kako se ta biljka savija pod različitim pritiscima i ne donosi iste plodove u sličnim okolnostima.
Američka katolička zajednica i američka episkopalna zajednica su u javnosti vrlo jasno i oštro kritizirale napad na Iran, rekao je Obućina i dodao kako postoji cijeli niz ješiva, židovskih škola koje su također protiv rata za razliku od nekih koji ga podupiru.
Istaknuo je i kako postoji radikalno tijelo šiitskoga islama koje podupire protunapade, ali postoji i niz onih koji kažu da to nije u cilju šiitskoga islama.
Naravno, postoje evanđeoski kršćani u Americi koji tapšaju Trumpa po ramenima i koji se mole da što više bomba krene prema Bliskom istoku, rekao je.
Vedran Obućina je urednik društvene rubrike Vijenca. Studirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, anglikansku teologiju na učilištu Mihael Starin u Osijeku i religijsku povijest na Sveučilištu u Regensburgu u Njemačkoj. Ima iskustvo istraživačkog boravka na Sveučilištu Chulalongkorn u Bangkoku (Tajland) i stalni je fellow i trener u Međunarodnom centru za međureligijski i međukulturalni dijalog (Kaiciid) u Lisabonu (Portugal).
Povremeno je živio i djelovao u Londonu, Rabatu, Ankari, Kairu i Teheranu, a upravo je dugogodišnje iskustvo boravka na Bliskom istoku dovelo do niza članaka i knjiga o tom kraju svijeta, uključujuči "Politički sustav Islamske Republike Iran".
Osim regionalne politike, religije i kulture, Obućina je i predsjednik Centra za međureligijski dijalog u Rijeci, s posebnim interesom za religijsko mirotvorstvo i ekoteologiju.
21:41
prije 1h
"Brodovi koji nisu neprijateljski mogu proći kroz Hormuški tjesnac"
Iran je obavijestio države članice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) da brodovi koji "nisu neprijateljski" mogu proći kroz Hormuški tjesnac ako se koordiniraju s iranskim vlastima, izvijestio je Financial Times, pozivajući se na pismo upućeno organizaciji.
Američko-izraelski rat protiv Irana gotovo je zaustavio isporuke oko jedne petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina kroz Hormuški tjesnac, uzrokujući poremećaje u opskrbi.
U pismu koje je u utorak kružilo među članicama IMO-a, iransko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je Teheran poduzeo "potrebne i proporcionalne mjere kako bi spriječio agresore i njihove pristaše da iskoriste Hormuški tjesnac za napredovanje neprijateljskih operacija protiv Irana", navodi FT.
Teheran je u pismu naveo da plovila povezana sa SAD-om i Izraelom, kao i drugi sudionici u agresiji, "ne ispunjavaju uvjete za miran prolaz". Reuters nije mogao zasad potvrditi izvješće.
Pomorska agencija UN-a sa sjedištem u Londonu odgovorna je za reguliranje sigurnosti međunarodnog brodarstva i sprječavanje onečišćenja, a sastoji se od 176 država članica.
20:49
prije 2h
Projektil pogodio područje nuklearne elektrane Bušer u Iranu
Iranska organizacija za atomsku energiju izvijestila je da je projektil pogodio područje nuklearne elektrane Bušer, nakon onoga što je opisala kao nastavak neprijateljskih djelovanja američkih i izraelskih snaga, javlja novinska agencija IRNA, a prenosi Al Jazeera.
Napad koji se dogodio večeras nije prouzročio nikakvu financijsku, tehničku ni ljudsku štetu, a postrojenje u svojim različitim sektorima nije pretrpjelo oštećenja.
AEOI je naveo da napadi na mirnodopske nuklearne objekte predstavljaju „jasno kršenje međunarodnih propisa o imunitetu takvih centara od vojnog djelovanja“, upozorivši na „opasne posljedice za regionalnu sigurnost, osobito za zemlje uz Perzijski zaljev“.
20:47
prije 2h
FT: Iran poručio da brodovi koji nisu neprijateljski mogu prolaziti kroz Hormuški tjesnac
Iran je članicama pomorske agencije UN-a poručio da „ne-neprijateljski brodovi“ mogu prolaziti kroz Hormuški tjesnac, piše Financial Times.
U pismu koje je navodno poslano Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), Iran navodi da bi brodovi mogli koristiti ovaj ključni plovni put ako svoj prolazak koordiniraju s iranskim vlastima, javlja Sky.
Tjesnac, kroz koji inače prolazi oko petine svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, praktički je zatvoren od strane Irana otkako je započeo rat.
Govoreći prije sat vremena u Bijeloj kući, Donald Trump rekao je da su SAD jučer od Irana primile „dar“ povezan s Hormuškim tjesnacem.
Nije jasno je li američki predsjednik mislio na spomenuto pismo.
20:45
prije 2h
Izrael tvrdi da je pogodio tvornicu eksploziva u Iranu
Izraelska vojska priopćila je da je provela val zračnih napada usmjerenih na iransku vojnu industriju u Isfahanu.
U priopćenju vojska navodi da je pogodila ono što opisuje kao „najvažniju iransku tvornicu za proizvodnju eksploziva“, tvrdeći da se lokacija koristila za razvoj materijala za razno oružje.
Vojska je dodala da je njezino zrakoplovstvo gađalo desetke ciljeva diljem Irana, uključujući lansirne položaje raketa, pogone za proizvodnju oružja i sustave protuzračne obrane, koristeći više od 120 ubojnih sredstava.
Iranske vlasti zasad nisu potvrdile ove navode.
20:44
prije 2h
Načelnik francuskih oružanih snaga: SAD postaje sve manje „predvidljiv“ saveznik
Načelnik francuskih oružanih snaga Fabien Mandon izjavio je danas da, iako su odnosi Washingtona i Pariza „vrlo snažni“, Sjedinjene Države postaju sve manje „predvidljiv“ saveznik.
Govorio je na forumu o obrani i sigurnosti u Parizu. Mandon je, komentirajući aktualni američko-izraelski rat protiv Irana, rekao da je Washington „jednostavno odlučio intervenirati na Bliskom i Srednjem istoku bez da nas je obavijestio“.
„Odmah smo reagirali, iznenađeni američkim saveznikom, koji i dalje jest saveznik, ali je sve manje predvidljiv i čak se ne trudi obavijestiti nas kada odluči sudjelovati u vojnim operacijama. To utječe na našu sigurnost. To utječe na naše interese“, rekao je, javlja Al Jazeera.
Nakon napada SAD-a i Izraela na Iran, francuski predsjednik Emmanuel Macron poslao je nuklearni nosač zrakoplova Charles de Gaulle, kao i ratne brodove, zrakoplove i druge vojne resurse u Sredozemlje kako bi zaštitio francuske interese i saveznike u regiji.
U utorak je Macron u priopćenju rekao da je razgovarao s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom kako bi izrazio „punu solidarnost“ s Izraelcima uslijed uzvratnih napada Irana i Hezbollaha. Macron je dodao da je pozvao na dijalog, zaštitu civilne i energetske infrastrukture te smirivanje napetosti u Libanonu.
20:24
prije 2h
Trump naveo tko sudjeluje u američkom pregovaračkom timu s Iranom
Donalda Trumpa su prije kratkog vremena pitali o izvješćima da njegov potpredsjednik JD Vance vodi pregovore s Iranom.
Odgovarajući na to, američki čelnik rekao je da je Vance "uključen", ali je naveo i druge koji sudjeluju, javlja Sky.
Čitatelji našeg bloga o Ukrajini prepoznat će neka imena koja također vode pregovore s Kijevom i Moskvom.
Trump je rekao da su ostali uključeni:
- njegov zet Jared Kushner
- njegov posebni izaslanik Steve Witkoff
- američki državni tajnik Marco Rubio
Trump je također rekao da je i on sam "uključen".
20:16
prije 2h
Iranski državni mediji: IRGC ciljao izraelske vojne satelitske sustave
Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je ciljala postaje za prijem satelitskog signala koje služe izraelskoj vojsci u sklopu najnovijeg vala napada.
Prema iranskoj novinskoj agenciji ISNA, IRGC je naveo da su napadi izvedeni dugodometnim i srednjodometnim projektilima, kao i dronovima, u onome što su opisali kao 79. val njihove tekuće operacije.
Izrael zasad nije odmah komentirao te tvrdnje.
20:14
prije 2h
Trump: Pobijedili smo u ovom ratu
Donald Trump tvrdi da je Iran SAD-u dao "vrlo velik poklon" povezan s energijom i Hormuškim tjesnacem, javlja Sky.
Na pitanje novinara zašto bi uopće razgovarao s Iranom ako im ne vjeruje, Trump je rekao:
"Zato što će postići dogovor. Jučer su učinili nešto što je bilo nevjerojatno, zapravo. Dali su nam poklon, a poklon je stigao danas. Bio je to vrlo velik poklon vrijedan ogromne količine novca i neću vam reći što je taj poklon, ali bio je to vrlo značajan dobitak. To mi znači jedno – imamo posla s pravim ljudima."
Trump je rekao da je poklon "povezan s naftom i plinom".
Na pitanje novinara odnosi li se to na Hormuški tjesnac, dodao je: "Da, bilo je povezano s protokom i tjesnacem."
Govoreći o iranskom vodstvu, Trump je rekao: "Imamo pravu promjenu režima... jer su čelnici sada potpuno drugačiji od onih s kojima smo započeli, a koji su stvorili sve te probleme.
"Tako da mislim da možemo reći da je ovo promjena režima, zar ne?"
'Pobijedili smo u ovom ratu', tvrdi Trump
Donald Trump je novinarima okupljenima u Bijeloj kući rekao: "Pobijedili smo u ovom ratu. Ovaj rat je dobiven."
Zatim je kritizirao ono što naziva "lažnim vijestima", navodeći The New York Times, NBC News i ABC News.
Američki predsjednik dodaje:
"Čitate New York Times i ispada kao da ne pobjeđujemo u ratu u kojem oni [Iran] nemaju mornaricu, nemaju zrakoplovstvo, nemaju ništa. A mi doslovno imamo avione koji lete iznad Teherana i drugih dijelova njihove zemlje. Ne mogu ništa učiniti."
Trump tvrdi da, ako bi htio uništiti nešto poput "one vrlo velike, moćne elektrane" – čime je ranije prijetio – "oni ne mogu ništa učiniti po tom pitanju".
Na kraju odgovora rekao je da je Iran "vojno uništen".
"Oni su gotovi", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare