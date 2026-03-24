Iranci se fotografijom narugali Trumpovoj izjavi o Hormuškom tjesnacu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi "on i ajatolah" mogli zajedno upravljati Hormuškim tjesnacem, ključnim strateškim prolazom koji je trenutno zatvoren za sve osim iranskih saveznika
Donald Trump nekoliko je puta pozvao Iran da dozvoli promet kroz Hormuški tjesnac, ključni strateški punkt za svjetsku trgovinu plinom i naftom.
Nakon što se Iran očekivano oglušio na te pozive, američki predsjednik pozvao je svjetske države da pomognu SAD-u otvoriti tjesnac, a nakon toga je izjavio i da bi Hormuškim tjesnacom mogao "zajednički upravljati" s ajatolahom Mojtabom Homneijem.
The Strait of Hormuz will be controlled by me and the Ayatollah😎😁 pic.twitter.com/IxIgo1Pn6S— Iran Embassy SA (@IraninSA) March 23, 2026
Iranski diplomati našalili su se s tom Trumpovom izjavom objavivši fotografiju na službenom X profilu iranskog veleposlanstva u Saudijskoj Arabiji.
