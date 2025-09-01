Zelena tranzicija gospodarstva: Financije i dalje trn u oku za većinu

Vodeća regionalna konferencija za razmjenu znanja o održivosti na jednom će mjestu okupiti stručnjake, lidere industrija, futuriste, istraživače i regulatore – i različite perspektive. Predavanje će održati i Desiree Fixler, nekadašnja zagovornica ESG-a, sada jedna od njegovih najžešćih kritičarki, poznata i kao „ESG zviždačica“. Za domaći kontekst posebno je atraktivna tema oslobađanja javnog bogatstva radi poticanja gospodarskog rasta i kako privatizacija nije uvijek rješenje za konkurentnost, o kojoj će govoriti švedski investicijski savjetnik Dag Detter. Sudionici konferencije imat će priliku poslušati i Jeremyja Schwartza, bivšeg CEO-a tvrtki The Body Shop i Pandora, koji će također govoriti o tome kako ESG može biti rizik – ali i prednost.