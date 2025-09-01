"Podržimo održivo"
Zelena tranzicija gospodarstva: Financije i dalje trn u oku za većinu
Cilj Europskog zelenog plana je u sljedećem desetljeću mobilizirati održiva ulaganja u iznosu od najmanje bilijun eura. Međutim, ni to nije dovoljno za sveobuhvatnu transformaciju koja je potrebna za ostvarenje ciljeva. Potrebni su novi instrumenti održivog financiranja, koje se definira kao donošenje investicijskih odluka koje uzimaju u obzir okolišne, društvene i upravljačke (ESG) čimbenike. To potvrđuje i istraživanje Hrvatske gospodarske komore provedeno na 193 gospodarska subjekta.
Istraživanje je pokazalo da je većina, 64 posto, zainteresirana za dostupnost specijaliziranih ili subvencioniranih instrumenata održivog financiranja. Naime, od ispitanika koji su već započeli proces zelene tranzicije, 52 posto nema na raspolaganju adekvatna sredstva. Kada govorimo o potrebnim iznosima, 42 posto treba manje od dva milijuna eura u sljedećih pet godina, dok 22 posto treba 2-5 milijuna eura. Najviše ispitanika zainteresirano je za zeleno financiranje (ekološki prihvatljive investicije), slijedi tranzicijsko financiranje, a zatim društveno (impact) financiranje. Najčešće se radi o projektima koji adresiraju učinkovitost potrošnje resursa, zatim korištenje obnovljivih resursa, a treći po redu prioritetnih projekata su oni iz kategorije energetske učinkovitosti. Preferirani financijski instrumenti su projektno financiranje, održivi krediti i leasing.
"Tvrtke prepoznaju važnost ESG-a za konkurentnost i otpornost. To više nije iznimka, već pravilo. To je posebno značajno jer je većina ispitanika iz istraživanja iz prerađivačke industrije, kod kojih je zelena tranzicija itekako značajna za njihovu konkurentnost, ali jednako toliko izazovna. Na putu do postizanja ciljeva održivosti, izvori financiranja već su dugi niz godina trn u oku za većinu tvrtki. Uz to se naravno nadovezuje jednostavnost i brzina administrativnih postupaka," pojašnjava potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš.
Istraživanje je početna pozicija za diskusiju koja će se nastaviti na konferenciji HGK Podržimo održivo, koja će okupiti domaće lidere i međunarodne stručnjake 9. i 10. rujna u Zagrebu. Inspirativni govornici dat će odgovore na pitanje kako izgleda odgovoran ulagački model u praksi, na temelju čega se donose investicijske odluke te na koji način financijska tržišta vrednuju dugoročnu održivost.
Međunarodni modeli za održiva ulaganja
Jedan od vodećih globalnih stručnjaka za održiva i odgovorna ulaganja, Yoshihiro Tanaka, govorit će o tome kako odgovorni investicijski modeli mogu dugoročnu mogu povećati poslovnu vrijednost. Karim Sayyad predstavit će pristupe financiranju koji u obzir uzimaju klimatske izazove i širi društveni utjecaj, dok će Gerhard Huber staviti naglasak na prilike koje otvara tržište ugljika te na važnost konkretnih mjera klimatske akcije. Zajedno će dati sliku investicija koje generiraju gospodarski rast i doprinose održivosti.
U tom kontekstu, važno pitanje je i kako podići investicijsku spremnost „zelenih“ startup i scaleup poduzeća u Hrvatskoj i omogućiti im pristup međunarodnom kapitalu. Kako bi zelene snage u nastajanju bile korak bliže ostvarenju svojih ciljeva, HGK će na konferenciji Podržimo održivo nagraditi najbolja zelena start-up i scale-up poduzeća na prvom izdanju pitch natjecanja u sklopu konferencije, od ukupno 24 prijavljena projekta. Najbolje očekuje nagrada od pet tisuća eura, studijski posjet Japanu, prijedlozi za poboljšanje investicijske spremnosti i pristup mreži investitora.
Vodeća regionalna konferencija za razmjenu znanja o održivosti na jednom će mjestu okupiti stručnjake, lidere industrija, futuriste, istraživače i regulatore – i različite perspektive. Predavanje će održati i Desiree Fixler, nekadašnja zagovornica ESG-a, sada jedna od njegovih najžešćih kritičarki, poznata i kao „ESG zviždačica“. Za domaći kontekst posebno je atraktivna tema oslobađanja javnog bogatstva radi poticanja gospodarskog rasta i kako privatizacija nije uvijek rješenje za konkurentnost, o kojoj će govoriti švedski investicijski savjetnik Dag Detter. Sudionici konferencije imat će priliku poslušati i Jeremyja Schwartza, bivšeg CEO-a tvrtki The Body Shop i Pandora, koji će također govoriti o tome kako ESG može biti rizik – ali i prednost.
"Održivost je obilježila proteklo desetljeće kao korektiv gospodarstva i društva i kao način na koji se gradi dugoročna vrijednost. Živimo u svijetu koji se neprestano resetira, stoga ovogodišnji program otvara ključna pitanja o tome kako misliti, proizvoditi i djelovati u takvom kontekstu. Dinamika tržišta, regulatorni zahtjevi i globalni rizici traže drukčiji pristup, traže promjenu. Konferencija Podržimo održivo prostor je za razumijevanje tih promjena,“ poručila je direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac.
Program i govornici konferencije dostupni su na službenoj stranici konferencije. Konferenciju su podržale tvrtke i institucije koje vlastitim primjerom pokazuju kako održivost može biti sastavni dio poslovne strategije: Coca-Cola HBC Hrvatska i Erste banka kao platinasti partneri, Hrvatska poštanska banka kao zlatni partner te INA, JGL, PBZ i VISA kao brončani partneri. Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Europska investicijska banka, Ministarstvo pravosuđa i digitalne transformacije, Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije podržali su konferenciju kao institucionalni partneri, dok su prijatelji konferencije Badel 1862, E.ON, Croatia Airlines, Croatia osiguranje, CEMEX, Končar, Spring + Shift, ATD Solucije , Ericsson Nikola Tesla, UN Global Compact mreža Hrvatska i Zagreb plakat.
