Božinović u Luksemburgu o borbi protiv krijumčarenja droga: Hrvatska tu ima ozbiljne rezultate

“Mi smo uvijek govorili da je zapravo rješenje na vanjskim granicama, a da bismo na vanjskim granicama bili uspješniji, moramo imati alate uključujući zakonodavstvo koje nam omogućava da vraćamo sve one koji nemaju pravo ostanka u EU. Hrvatska je od prvog dana zagovarala da se ukinu te unutarnje kontrole, tako da mislim da će to također u sljedećoj fazi doći”, rekao je Božinović.