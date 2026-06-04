Kome pripadaju milijarde na "zaboravljenim" računima?

S obzirom na to da ne postoji pravna regulacija, postupanje s takvim računima uvelike je prepušteno samim bankama. Većina institucija smatra da je riječ o neaktivnim računima ako je vlasnik računa preminuo i nije moguće utvrditi nasljednike, ako godinama nema kontakta s vlasnikom, poštanske pošiljke se vraćaju, a drugi kontaktni podaci su zastarjeli.