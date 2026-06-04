BiH nije dobila novog visokog predstavnika: Članice PIC-a nisu postigle dogovor

Francuski dužnosnik izjavio je da su rasprave o novom izaslaniku uobičajene, naglasivši da nema napetosti između Pariza i Rima te da obje zemlje dijele isti stav o mandatu predstavnika. Talijanska vlada nije komentirala slučaj, dok je američko veleposlanstvo u Sarajevu pitanja uputilo State Departmentu.