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Vijeće za provedbu mira

BiH nije dobila novog visokog predstavnika: Članice PIC-a nisu postigle dogovor

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Hina
|
04. lip. 2026. 17:18
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N1 BiH / Screenshot

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) završio je dvodnevno zasjedanje bez rezultata. Kako je potvrđeno za N1, članice nisu postigle suglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika.

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Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog talijanskog diplomata koji je službovao u Moskvi i Vatikanu, za nasljednika Nijemca Christiana Schmidta, koji je prošlog mjeseca podnio ostavku.

Washington, uz protivljenje Francuske i drugih zemalja, traži smanjenje ovlasti Ureda visokog predstavnika, koji tradicionalno ima široke ovlasti, piše Bloomberg.

Razgovori su složeni i mogli bi potrajati, navode izvori, dodajući da bi zemlje mogle posegnuti za privremenim rješenjem ako se ne postigne dogovor, a Vijeće za provedbu mira (PIC) trebalo bi donijeti odluku.

PIC okuplja, među ostalima, Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Europsku uniju.

Francuski dužnosnik izjavio je da su rasprave o novom izaslaniku uobičajene, naglasivši da nema napetosti između Pariza i Rima te da obje zemlje dijele isti stav o mandatu predstavnika. Talijanska vlada nije komentirala slučaj, dok je američko veleposlanstvo u Sarajevu pitanja uputilo State Departmentu.

Nesuglasice između Washingtona, Rima, Pariza i drugih zemalja naglašavaju složenost balkanske politike u trenutku transatlantskih napetosti.

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