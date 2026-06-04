Brodica koja je udarila u pulski lukobran izvađena na kopno

Još uvijek se utvrđuju okolnosti koje su dovele do udara brodice u lukobran. Brodica je, po svemu sudeći, u lukobran (udarila) s unutarnje strane. Kako stvari stoje, kretala se iz smjera luke prema vani brzinom između 20 i 30 čvorova, što je prilično velika brzina za takvu brodicu, rekao je Romić.