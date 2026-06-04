Crna Gora traži objašnjenje od Srbije zašto sprječava crnogorske građane da uđu na njezin teritorij

MUP Srbije / Screenshot

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore priopćilo je da je pokrenulo diplomatsku komunikaciju prema institucijama Srbije nakon što je zaprimilo više prijava crnogorskih državljana da im je odbijen ulazak u Srbiju ili da su zadržani na graničnim prijelazima.

Podijeli

Oglas

Iz Ministarstva navode da su građani, kao i članovi njihovih obitelji, zatražili pomoć i pojašnjenje razloga postupanja srpskih graničnih tijela, a prijave su pristigle i izravno i posredstvom Veleposlanstva Crne Gore u Beogradu.

U priopćenju se ističe da je Glavna uprava za konzularne poslove zaprimila više obraćanja građana.

„Zaprimljeno je i više upita posredstvom Veleposlanstva Crne Gore u Beogradu, od građana i članova njihovih obitelji koji navode da su zadržani na graničnim prijelazima ili da im je odbijen ulazak u Republiku Srbiju.“

Kako se navodi, građani su u svojim obraćanjima tražili pojašnjenja i pomoć u vezi s razlozima postupanja nadležnih tijela Srbije.

Crnogorska stranka osudila ponašanje vlasti u Srbiji

Crnogorska stranka (CP) osudila je danas ponašanje vlasti u Srbiji i ocijenila da je ponašanje državnog vrha „kulminacija višegodišnjeg anticrnogorskog narativa“.

„(Narativa) u političkom i društvenom diskursu koji negira postojanje crnogorskog nacionalnog identiteta, osporava suverenitet Crne Gore ili umanjuje povijesni i kulturni integritet Crnogoraca“, precizirano je u priopćenju te stranke.

CP je ocijenila da je članstvo Crne Gore u Europskoj uniji sada već izvjesno i da je „dugo iščekivani dragulj na sjajnoj kruni sveukupnog crnogorskog preporoda, započetog 21. svibnja 2006. godine“.

„Institucijama države i svim građanima naše domovine želimo da mudro, hrabro i dostojanstveno taj povijesni proces privedu kraju“, poručila je ta stranka.