diplomatske napetosti
Crna Gora traži objašnjenje od Srbije zašto sprječava crnogorske građane da uđu na njezin teritorij
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore priopćilo je da je pokrenulo diplomatsku komunikaciju prema institucijama Srbije nakon što je zaprimilo više prijava crnogorskih državljana da im je odbijen ulazak u Srbiju ili da su zadržani na graničnim prijelazima.
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Iz Ministarstva navode da su građani, kao i članovi njihovih obitelji, zatražili pomoć i pojašnjenje razloga postupanja srpskih graničnih tijela, a prijave su pristigle i izravno i posredstvom Veleposlanstva Crne Gore u Beogradu.
U priopćenju se ističe da je Glavna uprava za konzularne poslove zaprimila više obraćanja građana.
„Zaprimljeno je i više upita posredstvom Veleposlanstva Crne Gore u Beogradu, od građana i članova njihovih obitelji koji navode da su zadržani na graničnim prijelazima ili da im je odbijen ulazak u Republiku Srbiju.“
Kako se navodi, građani su u svojim obraćanjima tražili pojašnjenja i pomoć u vezi s razlozima postupanja nadležnih tijela Srbije.
Crnogorska stranka osudila ponašanje vlasti u Srbiji
Crnogorska stranka (CP) osudila je danas ponašanje vlasti u Srbiji i ocijenila da je ponašanje državnog vrha „kulminacija višegodišnjeg anticrnogorskog narativa“.
„(Narativa) u političkom i društvenom diskursu koji negira postojanje crnogorskog nacionalnog identiteta, osporava suverenitet Crne Gore ili umanjuje povijesni i kulturni integritet Crnogoraca“, precizirano je u priopćenju te stranke.
CP je ocijenila da je članstvo Crne Gore u Europskoj uniji sada već izvjesno i da je „dugo iščekivani dragulj na sjajnoj kruni sveukupnog crnogorskog preporoda, započetog 21. svibnja 2006. godine“.
„Institucijama države i svim građanima naše domovine želimo da mudro, hrabro i dostojanstveno taj povijesni proces privedu kraju“, poručila je ta stranka.
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