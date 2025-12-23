Dubrovačka policija razotkrila poreznu prijevaru tešku preko 1,3 milijuna eura

Policija je izvijestila da je osumnjičeni kao osnivač i odgovorna osoba tvrtke iz Opuzena od početka 2019. do kraja 2020. u knjizi ulaznih računa evidentirao veći broj neistinitih i nevjerodostojnih računa ispostavljenih od druge tvrtke u kojima je sadržan pretporez te ih prikazao u prijavama PDV-a za 2019. i 2020. kako bi odbio preko 728.000 eura pretporeza.