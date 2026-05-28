FOTO / Duge cijevi na ulicama Slavonskog Broda. Na sud doveden Crnogorac s Interpolove tjeralice
Zbog pripadnika opasne kriminalne skupine, koji je jutros doveden na sud u Slavonskom Brodu, na gradskim su ulicama duge cijevi i jake policijske snage.
Vuk Lakičević, pripadnik Škaljarskog klana, iz istražnog zatvora u Požegi, u pratnji jakih policijskih snaga, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu, javlja SB online.
Naime, na graničnom prijelazu Slavonski Brod prije nešto manje od mjesec dana uhićen je crnogorski državljanin Vuk Lakičević, pripadnik kriminalnog miljea i jednog od najopasnijih klanova na Balkanu, takozvanog Škaljarskog klana.
Za Lakičevićem je bila raspisana Interpolova tjeralica zbog sumnje na uspostavljanje kriminalne organizacije i teškog ubojstva. Viši sud u Podgorici tražio je njegovo izručenje Crnoj Gori.
Od uhićenja, 29. travnja, Lakičević se nalazi u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega, i ondje će ostati do završetka postupka izručenja crnogorskim vlastima.
