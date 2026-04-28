TJERALICA INTERPOLA
U Hrvatskoj uhićen član zloglasnog Škaljarskog klana
U Hrvatskoj je jučer, po tjeralici Interpola Podgorica, uhićen V.L. (28), član visokorizične kriminalne skupine iz Crne Gore, koju Specijalno državno tužiteljstvo sumnjiči da je na teritoriju te države počinila šest ubojstava.
Nalazio se u bijegu od 21. travnja ove godine. Prema informacijama Portala RTCG, riječ je o Vuku Lakićeviću.
“Traži se radi osiguranja njegove prisutnosti u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužiteljstvom zbog sumnje da je počinio kaznena djela stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubojstva u supočiniteljstvu. Sumnja se da je bio dio organizirane kriminalne skupine koja je proteklog tjedna procesuirana zbog šest kaznenih djela protiv života i tijela počinjenih na teritoriju Crne Gore u razdoblju od 2017. do 2019. godine”, priopćeno je iz Uprave policije.
Lakićević će biti priveden sucu istrage u Slavonskom Brodu u Republici Hrvatskoj.
“Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti u razmjeni informacija te lociranju i uhićenju međunarodno traženih osoba. Posebnu zahvalnost izražavamo hrvatskim kolegama na brzoj reakciji nakon dobivanja operativnih i obavještajnih informacija o visokoprofilnim osobama”, zaključuju iz policije.
Lakićevića se smatra pripadnikom Škaljarskog klana, jedne od dvije suprotstavljene kriminalne skupine iz Kotora u Crnoj Gori, nastale nakon raskola unutar nekad jedinstvene organizacije povezane s krijumčarenjem kokaina.
Sukob s Kavačkim klanom, koji traje od oko 2014., prerastao je u niz likvidacija i obračuna diljem Europe i regije. Rat klanova povezuje se s desecima ubojstava i smatra se jednim od najkrvavijih sukoba organiziranog kriminala na Balkanu
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
